Presencias y Evocaciones

El lunes 11 de los corrientes, al medio día, el escritor Juan Sánchez Andraca, fue objeto de merecido homenaje en Chilapa de Álvarez, ciudad de donde es oriundo. Los organizadores fueron las autoridades municipales, al frente su alcalde Lic. Jesús Parra García, de la Sra. Magdalena Casarrubias Guzmán, por el Grupo Cultural Femenil “Eucaria Apresa” y el Lic. Antonio Alcocer Salazar, Presidente del Frente Ciudadano de Chilapa, A.C. Con manifiesta capacidad de convocatoria, el corredor del edificio del H Ayuntamiento, se colmó con la presencia de muchos ciudadanos del lugar, representantes de Chilpancingo, Iguala, Apango, Zitlala, Teloloapan, Acapulco, Tierra Caliente y las Costas Guerrerenses.

Asistió en representación del C Gobernador Astudillo, el Secretario de Cultura, Mauricio Leyva Castrejón, quien formó parte del presidium integrado por los organizadores, funcionarios de la comuna y el homenajeado. Participaron en el programa el grupo “Cantorum” de Chilapa, el que esto escribe, el Presidente Municipal que entregó un testimonio escrito y de manera sobresaliente el tenor Martín Rangel, quien cautivó al auditorio con sus interpretaciones de piezas clásicas y del repertorio del canto popular mexicano.

En mi intervención señalé que JSA, merece la mayor admiración y respeto. En su novela “Un mexicano más” traduce la gran crisis de la educación mexicana en los sesentas y que desafortunadamente persiste con desesperada intensidad. Que en ésta, como en el resto de sus obras, triunfa la esperanza y enseña cómo recuperarla. Vive lo que proclama, se rebela contra la simulación y la injusticia; aprende de la gente del campo, la más pobre, pero a la vez, la más sabia. Es uno de los intelectuales guerrerenses de mayor prestigio. Un hombre que habla con todos incluyendo a los funcionarios y mantiene su independencia, con profundo pensamiento analítico e inspirador.

Incisivo crítico sin maquillajes concibe a la educación anclada en la cultura y en la filosofía. Con él bien podríamos exclamar que hay que encarar una educación diferente; enseñar que vivimos en una tierra que debemos cuidar; que dependemos del agua, del aire, de los árboles, de los pájaros y de todos los seres vivientes. Que cualquier daño que hagamos a este universo grandioso, saldrá perjudicada la vida futura y puede llegar a destruirla. Lo que sería la enseñanza, si en lugar de inyectar una cantidad de informaciones que nunca nadie ha retenido, se le vinculara con la lucha de las especies, con la urgente necesidad de cuidar los mares y los océanos…

Poseído de la emoción, el personaje principal de ese día agradeció la honra y señaló su compromiso con la cultura y su anhelo porque Chilapa vuelva a la paz y la sana convivencia, recordó cariñosamente a su padre el Dr. Lidio Sánchez Vásquez. Evocó los tiempos en que Chilapa era llamada la “Atenas del Sur”, en cambio, ahora “vivimos tiempos dramáticos. Se perdió la confianza de personas e instituciones. Se perdió la honestidad y, por decirlo más claro, se perdió la dignidad y la vergüenza. Esta crisis repito, es por la deformación de la mente. Cambiamos los verdaderos valores por lo material. Nos deshumanizamos. La solución no son las armas. Estamos experimentando el fracaso de estrategias que mueven a policías y a soldados. No impiden delitos, no detienen a nadie y, a pesar de su presencia la delincuencia aumenta”…

“El problema no es económico. Los gobiernos reparten toneladas de dinero, dizque para erradicar la pobreza y el número de pobres aumenta. Y repito no es la pobreza la que impulsa al delito. Es la mente trastocada de quien ha perdido los valores universales y ha cultivado el amor al dinero y lo ha colocado sobre todos los valores. Debemos combatir el delito con un ejército, pero de promotores de la honestidad, el respeto, la honradez y la dignidad. Un ejército de hombres y mujeres que promuevan el amor verdadero entre nosotros y hacia la naturaleza y hacia todo lo que nos rodea. Estamos como estamos por nuestra actual forma de ser, de pensar, de sentir. Hagamos el cambio en nosotros mismos”

Nutridos aplausos coronaron las palabras de agradecimiento de JSA que bien podían considerarse un legado imperecedero.

Al término del acto fue servido un banquete en el restaurante “Casa Pilla”, con la asistencia de los organizadores, invitados especiales y participantes en el programa. Fue un gran día.