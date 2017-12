Frank en su tinta

SE LLAMA Proyecto Iguala. Lo conforman empresarios, profesionistas, hacedores de cultura, jóvenes, mujeres, ex servidores públicos, líderes y exlíderes partidistas (sobre todo del PRD y del PAN). Su objetivo: Lograr el desarrollo de Iguala, “porque ya estamos hasta la madre”. Pretenden “influir en el proceso electoral y en la toma de decisiones del gobierno local, fortaleciendo la participación ciudadana y la vida democrática”. Este miércoles se presentaron en conferencia de prensa. Allí estaban personajes de la talla de Javier Brito Salgado, Roberto Salazar Rodríguez, Mario Castrejón Mota, Javier Mota Pineda, Félix Cepeda Castro, Humberto Villalobos Domínguez, Ramiro Fías de Jesús, Fátima Morena Dorantes, Adrián Barrera Bustamante, Juan Zagal Domínguez, Feliciano Moyo Avilés, Guadalupe Perea Saavedra, Elías Tornés Salgado, entre otros y otras. Destacaron las participaciones de Javier Brito, Mario Castrejón y Félix Cepeda. Incluso, los dos primeros, junto con Roberto Salazar, han sido mencionados en sus partidos políticos como aspirantes a la presidencia municipal. Sin embargo, en este grupo insistieron que primero es el proyecto y luego el nombre de quien podría ser el abanderado a la alcaldía. Tal vez su sumen a un candidato en su momento. Tal vez de entre ellos surja uno, pero tendrían que buscar un partido político. A pregunta expresa, aclararon que no es el Frente Ciudadano creado hace poco por PAN, PRD y MC e informaron que ellos, como ciudadanos, se ha venido reuniendo desde hace un año. Proyecto Iguala queda a la orden……. EN MORENA no hubo dedazos, como en los otros partidos políticos… hubo solamente un dedito. El mero 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, la Reina de América Latina, la protectora de los mexicanos, la morena del Tepeyac, Andrés Manuel López Obrador se registró como precandidato (de Morena = Movimiento de Regeneración Nacional). Lo acompañó Ricardo Monreal Ávila, a quien ya se le pasó el berrinche por no haber sido el “bueno” del “dedito moreno” para la Jefatura de la Ciudad de México. Obrador arranca en primer lugar de las encuestas en la carrera presidencial, sin embargo, faltan seis meses y medio, largos y donde habrá de todo, desde “guerra sucia” hasta resbalones propios. El único que decidirá si quiere llegar finalmente a Los Pinos (luego de dos intentos anteriores) es López Obrador, porque él sido su propio y principal enemigo…….. SEBASTIÁN de la Rosa Peláez decidirá este jueves si renuncia al PRD (muchos afirman que sí), luego de haber sido marginado desde la cúpula para una candidatura al Senador de la República por Guerrero. El PRD nacional decidió que el número uno de su fórmula en Guerrero fuera mujer (Beatriz Mojica Morga y Silvia Romero Suárez) y la segunda para el Partido Movimiento Ciudadano (que aún no decide nombres, aunque podría ser Luis Walton Aburto). Sebastián de la Rosa “tiene canicas”, como se dice luego en el argot político. Es dirigente de CODUC, una importante corriente de las 11 que tiene el PRD de Guerrero y, si se va, esas “canicas” harán falta a los candidatos amarillos el 1 de julio próximo. El dirigente estatal del PAN (que junto con PRD y MC conforman el Frente en el estado), Marco Antonio Maganda, minimizó la salida de Sebastián de la Rosa (si se confirma), sin embargo, el líder panista debe recordar que una elección se pierde o se gana con un voto…….. LOS LÍDERES sindicales en México son eternos: “El dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, sobre quien pesan acusaciones penales de corrupción, enriquecimiento ilícito y de complicidad en el robo de gasolina a Petróleos Mexicanos, se religió por seis años más y seguirá al frente del gremio hasta 2024”. Es decir, llegará a 27 años en ese poder sindical, pues está allí desde 1996……. SIMPLE pregunta: ¿Qué tanto le puede ayudar en la campaña presidencial Vicente Fox a José Antonio Meade?........ PUNTO.