Coaliciones electorales 2018

El proceso electoral 2017-2018 sigue su marcha, ahora se ha cumplido el plazo para el registro de coaliciones electorales a nivel nacional por lo que ha quedado configurado el mapa para la contienda electoral, por un lado con la coalición que integra MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES) que postulará como su candidato presidencial a Andrés Manuel López Obrador, y por otro la del PRI-PVEM y PANAL que apoyará a José Antonio Meade y la del PAN-PRD y MC que respaldará a Ricardo Anaya.

1.- En el caso del PRI, ha llamado mucho la atención que postule a un candidato que no sea militante – a un externo- toda vez que generalmente los partidos promueven a sus militantes y dirigentes para los encargos de elección popular y en este caso todos sus candidatos presidenciales han tenido una trayectoria partidaria. Ahora, por mandato de Peña Nieto tuvieron que reformar sus estatutos para permitir el registro de candidatos externos, lo cual tiene varias lecturas: la primera es que sus precandidatos no tenían posibilidades de ser competitivos por el desgaste del PRI-gobierno de Peña Nieto por la acendrada corrupción y la inseguridad y la segunda que es la parte fundamental consiste en que Meade representa la continuidad del modelo neoliberal, de las reformas antinacionalistas, en contra de los derechos laborales, de aumento de impuestos –gasolinazos- y de la economía popular.

2.- Meade es el candidato del continuismo. En la parte relativa a la corrupción, ha formado parte de las estructuras de gobierno que han prohijado, consentido y auspiciado la corrupción, sin que haya hecho ningún deslinde; ha sido coparticipe de la política gubernamental que ofreció acabar son la inseguridad y la impunidad, sin embargo esto no ha ocurrido puesto que se mantienen altos índices de inseguridad en todo el país y se sigue protegiendo a funcionarios señalados de corrupción; en la parte social, ha sido directamente responsable de los recortes presupuestales que han afectado sectores como la salud –con muy malos servicios y desabasto de medicamentos- y la educación, lo cual ha propiciado que miles de jóvenes no tengan acceso a la educación media y superior; y en la parte de la economía popular ha sido promotor del aumento a los servicios básicos como la luz, el gas y a los productos de consumo familiar como la tortilla, el pan, el huevo, la leche, los vegetales, etc., lo cual ha disminuido el poder adquisitivo de los más pobres del país.

3.- En cuanto se refiere al aspirante del PAN Ricardo Anaya, que apoya el PRD y MC, su proceso de designación ha sido de las cúpulas de estos partidos, Ha sido ferviente impulsor y defensor de las reformas neoliberales de Peña Nieto, por lo que en esencia coincide con los mismos intereses que representa el candidato del PRI Antonio Meade, de tal suerte que las bases militantes, especialmente las del PRD y MC no se sienten tomadas en cuenta ni representadas por un candidato de ese perfil. El proceso de designación de Anaya, ya ha tenido sus costos significativos como la salida del PAN de Margarita Zavala y la negativa de Mancera de asumir la coordinación de la campaña, de tal manera que arranca la contienda en medio de divisiones internas y de desfondamiento de las bases y dirigentes medios del PRD y MC.

4.- En lo que respecta a la Coalición “Juntos haremos historia” de MORENA-PT-PES, el candidato AMLO proviene de una gran legitimidad, en razón de que ha construido un liderazgo indiscutible con base en su labor como dirigente político fundador de MORENA y su fortalecimiento territorial nacional mediante su actividad de recorrer a ras de tierra durante muchos años en varias ocasiones todos los municipios del país; por otra parte, su fortaleza electoral la obtiene de su experiencia y excelentes resultados de gobierno cuando se desempeño como jefe de gobierno de la ciudad de México, periodo en el cual promovió programas sociales de apoyo a los adultos mayores, madres solteras, personas con capacidades diferentes y educación para los jóvenes, así como inversión pública, empleo, desarrollo económico y gobernabilidad. Es así como arrancan las precampañas presidenciales, con dos opciones de más de lo mismo que representan Meade y Anaya y la del cambio con AMLO.

marcialrodriguez60@hotmail.com

Twitter: @marcialRS60