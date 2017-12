Un viernes futbolero

Los invictos Real Sociedad, Nueva Alianza y Deportivo Barrilito corren peligro en la fecha 7 del Apertura 2017

Iguala, Gro., Diciembre 14.- Mañana viernes se estará jugando la fecha siete del torneo de Veteranos de la Liga Amateur de Iguala, en donde está en peligro el invicto de tres planteles que aún no conocer la derrota en lo que va del Apertura 2017-18.

Los equipos Real Sociedad, Nueva Alianza y Deportivo Barrilito son los que no conocen la derrota en esta campaña regular, por lo que están en los primeros lugares de la tabla de posiciones en donde las cosas están muy parejas.

La jornada de mañana viernes es la siguiente, Coatl FC se enfrentará al once del Deportivo Ejidal en el campo uno de Cañeros; mientras que Barcelona tiene una cita con Metlapa en la cancha del Campo Agrícola; Dorados que ayer por la tarde venció 4-3 al Metlapa en juego pendiente de la fecha uno, chocará con Legión Tepecoa en el campo del Olimpo Refugio.

El Deportivo Barrilito pone en riesgo su invicto con la mejor ofensiva del torneo, la del Deportivo Insurgentes que el único encuentro que ha perdido es de la primera jornada que no se presentó a la cancha, este encuentro se jugará en el Estadio “Ambrosio Figueroa”; Nueva Alianza se verá las caras con San Gerardo en el campo Josemil, en donde este último quiere dar la sorpresa del torneo; Sporting que se ubica dentro de los ocho mejores del torneo, ahora va contra el Atlético Colonial, partido interesante que se jugará en el campo del Alondra.

San Juan que juega bien pero le falta definir sus oportunidades de gol, se medirá al Real Sociedad que es el líder del torneo, encuentro que se disputará en el Olimpo Trinidad y Tuxpan va contra Construcciones Arquisaar en el campo uno del Atlante.