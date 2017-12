Brillaron en la duela

Estrellas sacó adelante su misión tras imponerse 15-7 a Queens “A”, en la fecha 4 de Micro Femenil

Iguala, Gro., Diciembre 14.- Con una buena estrategia el conjunto de Estrellas logró salir adelante en la fecha 4 de la categoría Micro Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala y en esta ocasión se tuvo que ver las caras con Queens “A”, en duelo donde estas últimas cedieron terreno en el segundo y cuarto periodo, ya que no hicieron puntos ante el agobio del conjunto “rosa” que detuvo todo en 15-7.

Para el desarrollo del primer periodo el conjunto de Estrellas encontró efectividad en los tiros de línea para poner el marcador 4-2, mientras que Queens “A” lo intentó pero se quedó corto y no pudo emparejar la pizarra,

En el segundo cuarto ambos conjuntos lograron detener todo lo que llegaba a su tablero, esto provocó que todo se mantuviera con el 4-2 todavía para la escuadra de “rosa y blanco”.

En el tercer capítulo el duelo entró en su máximo clímax, ya que ambos conjuntos no se detuvieron ante nada para buscar tomar la ventaja, en donde Queens “A” se metió de lleno al duelo pero se encontró con una escuadra que no se dejó intimidar para mantener los números a su favor y al finalizar este periodo el marcador ya estaba en 9-7.

El último llamado a la duela parecía que vendría la reacción de Queens pero fue todo lo contrario, su gente ya no pudo hacer mucho a la ofensiva y para no variar tuvo problemas para defender ante la quinteta de Estrellas que se llevó la victoria 15-7, lo que dejó al conjunto “rosa” con el brazo en alto luego de una batalla donde supo cómo hacer bien las cosas para salir adelante.