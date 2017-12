Impulsa Mercedes propuesta para que donación de sangre sea por altruismo

Ciudad de México, Dic. 13.- La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, asistió a la antigua sede del Senado de la República al foro “Donando Sangre, Salvamos Vidas”, que tiene como objetivo promover la donación altruista y voluntaria, en lugar que sea por reposición.

En su intervención, Mercedes Calvo dijo que está iniciativa que será presentada, es humanista para lograr que la gente sea sensible a la aportación que se tiene que tener por la salud, legislarlo va ser un fuerte punto de apoyo a esto para que podamos llegar a más corazones guerrerenses y que nuestra gente pueda estar donando amor, a través de la sangre.

En su participación, Mercedes Calvo de Astudillo refirió que espera prospere esta iniciativa que busca legislar para que la donación de sangre sea de manera altruista y gratuita para beneficio de la salud de las y los guerrerenses con una cultura de la donación altruista, voluntaria y habitual.

El foro fue promovido por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo y la diputada Karina Sánchez Ruiz; así como la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y la Asociación Mexicana Transfuncional A.C.

En el foro se hizo referencia a la loable labor que realiza la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, con sus campañas de concientización para la donación de sangre y productos sanguíneos que promueven en todo el mundo y México.

Con estas acciones se está en rutando a nuestro país hacia la consolidación de la cultura de donación voluntaria, altruista y no remunerada de sangre segura, buscando con esto transformar el actual sistema de captación de unidades de sangre por reposición al de donadores voluntarios, altruistas y no remunerados, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este trabajo se han sumado cientos de organismos públicos y privados, gobiernos, autoridades académicas y diplomáticos, así como miles de estudiantes de todo el país y recientemente gracias al respaldo de la Comisión de Salud, así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.