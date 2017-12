Amenazan vía redes sociales con matar a civiles en Teloloapan: Alcalde Robell

Teloloapan, Gro., Diciembre 13.- El presidente municipal de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, informó que en 35 comunidades se suspendió el transporte del servicio público local que colindan con la región de la Tierra Caliente ante el amago de una banda delictiva que opera en la zona y hasta los límites del estado de Michoacán, de que irrumpirían comandos para matar a civiles.

Entrevistado vía telefónica, el alcalde reconoció que el municipio de Teloloapan está afectado en la actividad económica por la suspensión del trasporte colectivo local debido a que en la cabecera convergen un poco más de 6 mil personas para comprar sus productos básicos.

“No hay transporte público local, porque vieron la amenaza en redes sociales pero ningún transportista o comisario municipal ha recibido una amenaza directa, sin embargo les he recomendado que tomen sus precauciones y que esperen lo que sucede en las últimas horas para después reanudar sus actividades normales, mientras seguirá indagando si son rumores o hay indicios de una amenaza real”, expresó el primer edil.

Dijo que no ha platicado con ningún alcalde de la región de la Tierra Caliente de la amenaza que realizaron grupos criminales en redes sociales, sin embargo no descartó que haga llamadas de cordialidad para saber si también están pasando una situación similar de Telolopan con la suspensión del servicio público.

El alcalde contempló la posibilidad de que pudieran los alcaldes de la región de la Tierra Caliente hacer en conjunto un planteamiento al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y al Ejército Mexicano, a la Policía Federal y del estado sobre la situación de haber un indicio de la amenaza.

Robell Urióstegui comentó que el paro del transporte colectivo local fue determinación de los concesionarios, pero que nadie los ha obligado a parar solo una publicación en redes sociales, pero que los autobuses Estrella de Oro y Blanca, siguen con los recorridos de sus rutas, Teloloapan a Tierra Caliente.

Cabe destacar que a partir del lunes pasado, el servicio público de la región de la Tierra Caliente, así como de Teloloapna y Acapetlahuaya de la región Norte suspendieron el servicio público ante las amenazas de supuestos integrantes del crimen organizado, en las redes sociales de que matarían a quien hiciera caso omiso.