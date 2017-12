Nada para nadie

Cañeros y Lobos Iguala “A” colgaron el par de "roscas"; Tamarindos “A” empató a un gol con Nueva Alianza “B”, en semifinales de ida de Preescolar

Iguala, Gro., Diciembre 13.- Con par de empates se presentaron las semifinales de ida de Preescolar luego de dos partidos llenos de adrenalina pura, en donde los cuatro involucrados buscaron a toda costa la victoria pero al término de 60 minutos todo se quedó con empate, lo que mantiene la moneda en el aire, así que en los duelos de vuelta no se descarta la tanda de tiros penales, ya que ambos conjuntos demostraron un trabajo efectivo a la hora de defender su meta.

NO PUDO MANTENER SU VENTAJA

Para el primer duelo semifinal el conjunto de Nueva Alianza “B” no se guardó nada en busca de sorprender a un conjunto de Tamarindos “A” que mantuvo el orden en los primeros minutos hasta que al 16, Gabriel Montiel dentro del área aprovechó un descuido de la defensiva “tamarindera” para poner el 1-0 que dejaba atónito a su rival, el cual se lanzó al frente pero en esta primera parte no pudo llegar al gol que lo llevara al empate.

En el regreso a la cancha Tamarindos “A” se lanzó con todo al frente en busca de la igualada, una y otra vez se encontraba con un rival que no le daba un centímetro cada que llegaba a su área, pero tanto buscar el conjunto “tamarindero” encontró respuesta a su petición con el tanto de Edgar Carvajal al 60 de tiempo corrido, esta anotación deja motivados a los “blanquinegros”, ya que lograron recuperar terreno luego de mucho trabajar por evitar llegar con desventaja al duelo de revancha.

NO SE HICIERON DAÑO

Gran actuación tuvo el conjunto de Cañeros en su duelo de ida ante Lobos Iguala “A” que llegaba como la mejor ofensiva del certamen, pero la postura del conjunto “leones” fue muy clara, primero defender bien y luego buscar un descuido en el área con una jugada fulminante con la que pudiera sorprender a su rival, mientras que Lobos poco a poco entró en deses-peración por anotar.

Conforme pasaron los minutos el reloj fue el peor enemigo de los “rojinegros” quienes generaron y erraron algunas jugadas que se ahogaron en grito de gol, mientras que los “leones” aguantaron a pie firme todo lo que llegaba y finalmente consumaron este empate a cero con el cual llegan con posibilidades de hacer algo más en este certamen donde evitó que Lobos anotara por primera vez en lo que va del Apertura 2017-18 de Preescolar.