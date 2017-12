Frank en su tinta

ALGO tiene el presidente de México que no “carbura” bien. Desde que llegó a Los Pinos, Enrique Peña Nieto ha sido el blanco de los memes por sus contantes pifias. Lo mismo confunde ciudades con estados, que se atora para decir Instituto Federal de Acceso de la Información. Se ha equivocado con los nombres de servidores públicos y es notorio su pronunciamiento pésimo del idioma inglés. Además de frases desafortunadas y de promesas incumplidas. Una o dos veces es normal, sin embargo, sus traspiés han sido constantes. El reciente ocurrió en Paris (Francia), donde Peña Nieto se ha “volvido” a equivocar. El presidente de México viajó a París el pasado sábado para asistir a la Cumbre One Planet y visitó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde, según la agenda presidencial, se reunió con el mexicano José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Sin embargo, Peña Nieto dio la nota el lunes, cuando en medio de un discurso en la Cumbre One Planet de la OCDE aseguró que México se ha “volvido” un referente para otras naciones. He aquí su mensaje con la pifia: “Recoger el día de hoy el testimonio de los avances que México ha tenido, del éxito y del referente que se ha VOLVIDO para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado, sin duda causa emoción en el presidente de la República porque advierte que haber llegado a gobernar a mi país tuvo una razón, tuvo un motivo”…… CARLOS Sotelo García aseguró que la virtual candidatura presidencial del panista Ricardo Anaya Cortés será benéfica para las aspiraciones del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con la revista Proceso, el exsenador (aún perredista) afirmó: “Será la primera ocasión en que el PAN tendrá tres candidatos: uno por el PRI, que es (José Antonio) Meade, quien ha caminado muchos años con el panismo; Margarita Zavala, que creo que sí será candidata presidencial (independiente), y el propio Ricardo Anaya (que va con la coalición Por México al Frente), por lo que el voto de la derecha se va a fragmentar. Y, también por primera vez en 30 años, habrá un solo candidato de las izquierdas: Andrés Manuel López Obrador, porque el PRD no postulará candidato propio”……. EL PRÓXIMO jueves iniciarán las precampañas a la presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías, por lo que quienes aspiren a estos cargos y sean funcionarios deberán de renunciar. Las precampañas serán del 14 diciembre al 11 de febrero del 2018 (para la presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías), mientras que para las diputaciones locales la fecha será del 03 de enero del 2018 al 11 de febrero de ese mismo año. Y en el caso de los ayuntamientos las precampañas, según el mismo Instituto Nacional Electoral, estarán desarrollándose del 16 de enero al 11 de febrero del 2018, por lo que quienes quieran participar y tengan algún cargo dentro de las administraciones actuales, deberán dejarlos el próximo 16 de enero para poder contender……. SIMPLE dato: Ya murió el primer guerrerense por frío. En La providencia, municipio de Tlapa el Juan Licurgo Tenorio, de 86 años de edad, falleció por hipotermia. Fue encontrado sin vida en la cancha de basquetbol de la comunidad, cuando regresaba a su casa, pero las bajas temperaturas lo vencieron y cayó muerto……. PUNTO.