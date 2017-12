Averígüelo Vargas

El gobernador Héctor Astudillo planteó ante el Senado de la República la necesidad de que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, porque Guerrero depende en gran medida de la presencia y la acción de las fuerzas armadas, para permitir suficiente seguridad y protección para que ciudadanos y empresas puedan trabajar con la seguridad necesaria

El mandatario estatal acudió a la cámara alta del Congreso de la Unión, donde planteó la necesidad insoslayable que soldados y marinos sean la base de la lucha contra la criminalidad en el estado.

Esa es una propuesta planteada originalmente por el gobierno de la República a través de la citada Ley, dado que el crecimiento de la delincuencia organizada amenaza con rebasar a las corporaciones policiacas.

El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián coincidió en que la acción de los militares y marinos “es absolutamente indispensable para contrarrestar los altos niveles de violencia e inseguridad generados por el crimen organizado”, por lo que insistió en que el Senado apruebe la Ley de Seguridad Interior.

Por las manifestaciones en contra de algunas organizaciones y personas, señaló que está claro que no han leído la propuesta que consta de 34 artículos, por lo que les pidió leerla, revisarla y hacer los comentarios que estimen necesarios, pero que no lo hagan con la idea de que se quiere militarizar al país, porque eso no es cierto, afirmó.

Destacó que el problema de la violencia e inseguridad es muy serio, pues sólo en octubre hubo 2 mil 371 homicidios dolosos, que lo hace el mes más violento no sólo del sexenio, sino de las décadas recientes.

El crecimiento delincuencial citó Campa, es que el gobierno de Calderón el crimen subió de 10 mil por cada 100 mil habitantes hasta 22 mil, mismo porcentaje que se tiene ahora, de modo que los homicidios no crecieron, sino que son iguales, no obstante que la delincuencia aumentó y tiene más armas y mayor financiamiento.

Esa situación no puede superarse con los policías actuales, de modo que la presencia de las fuerzas armadas es indispensable para bajar ese elevado nivel de mortandad provocada por las bandas criminales.

EN ESTOS MOMENTOS, la Ley de Seguridad Interior se convierte en una necesidad impostergable, para que la sociedad mexicana no caiga cada vez en mayor medida en las garras de la delincuencia.

Se espera que en el curso de esta semana o antes de que concluya el año esa Ley quede aprobada y pueda aplicarse muy pronto.

MARIO MORENO HA LOGRADO CONSOLIDAR AL ISSSTE EN EL ESTADO.— Sin exageraciones puede afirmarse que el ISSSTE en Guerrero, que atiende a cerca de 600 mil personas, entre derechohabientes y sus familiares, se ha convertido en una de las expresiones básicas y de mayor confianza en el estado en cuanto a atención médica y prestaciones sociales y económicas.

Ese Instituto estaba en un nivel casi de abandono y descuido, por lo que desde los niveles más altos del gobierno federal se decidió hacer cargo de esa delegación al ex alcalde capitalino, quien le ha dado no sólo una mejor imagen, sino una eficiencia en los servicios que ofrece, porque ha logrado en su carrera cultivar relaciones personales en los espacios del gobierno federal, que le ayudan a cumplir sus tareas de la mejor manera posible.

Ante los acontecimientos naturales que afectaron al estado, como los sismos, el ISSSTE fue la institución federal que más cerca estuvo de los damnificados, a los que ofreció una amplia cantidad de préstamos de corto plazo, que permitieron que muchas familias afectadas contaran con recursos que les permitieron superar la contingencia que la naturaleza las impuso.

Además, en la actualidad las clínicas y hospitales del Instituto están bien surtidos casi en al 100 por ciento de su cuadro de medicamentos, aparte de que recibió apoyo financiero para comprar y actualizar los equipos médicos de primero nivel.

Ahora está en proceso la construcción de un hospital en Acapulco de tercer nivel, es decir el más completo y mejor equipado, para concentrar a los pacientes de especialidades que ahora son enviados a los hospitales 20 de Noviembre y Adolfo López Mateos de la capital del país.

Po los avances logrados y por llevar al ISSSTE del estado al mejor nivel de calidad y eficiencia, seguramente que a Mario Moreno se le debe tomar en cuenta para uno de los cargos importantes que se disputarán en la elección del 2018.

INTENSIFICA JESÚS TEJEDA LA ATENCIÓN POPULAR ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS.— En Chilpancingo el gobierno municipal que preside Jesús Tejeda Vargas ha intensificado sus acciones de atención a la ciudadanía, para evitar que la temporada invernal que se ha adelantado y que llega con intensidad y fuerza provoque afectaciones en la salud de los capitalinos, por lo que continuará con las Ferias de la Salud que desarrolla en varios puntos de la ciudad y en las comunidades rurales.

A través del DIF municipal, con la presidenta Beatriz Tejeda Catalán llevan cobertores y suéters a los habitantes que las requieren en las colonias de la periferia y las comunidades de la Sierra, donde las temperaturas descienden en forma más drástica.

Se cumple también con el programa de vacunación contra la influenza, que es necesaria en esta temporada sobre todo entre los adultos mayores y los menores de edad.

El primer edil, Tejeda Vargas se da tiempo también para reunirse con los integrantes del Patronato de la Feria de Navidad Año Nuevo, a fin de programar las actividades para que se convierta en una de las mejor desarrolladas.

Ante el clamor ciudadano, ha dado instrucciones para que se evite la venta excesiva de bebidas alcohólicas durante el desarrollo del Paseo del Pendón, porque en los últimos años se ha caído en excesos que desvirtúan esa tradición que está cerca de cumplir 200 años de existencia y celebración.

Incluso advirtió que habrá sanciones para quienes violen las disposiciones que regulan la venta de esas bebidas, para que no se caiga en el triste espectáculo de que ese Paseo es más del alcoholismo y las malas acciones, que una respetable y hermosa tradición popular.

