Recomienda P. Civil evitar uso de juegos pirotécnicos en festividades decembrinas

Chilpancingo, Gro., Dic. 12.- Con la finalidad de evitar accidentes durante el desarrollo de las festividades decembrinas, la Secretaría de Protección Civil Guerrero recomienda evitar el uso de juegos pirotécnicos o cualquier otro artículo explosivo fabricado a base de pólvora.

De acuerdo a las estadísticas, durante el mes de diciembre se incrementa hasta en un 300 por ciento el número de incendios en viviendas y aumentan las víctimas por quemaduras a consecuencia de la mala manipulación de los juegos pirotécnicos.

El grupo en mayor riesgo son los niños de entre cinco y 14 años de edad, quienes lamentablemente sufren heridas por quemaduras principalmente en manos, piernas y rostro, debido a la falta de supervisión de las personas adultas en el momento de encender dichos artículos.

Si aún conociendo los riesgos consideras utilizar pirotecnia durante estas festividades navideñas, la Secretaría de Protección Civil recomienda atender las siguientes recomendaciones, no permitas que tus hijos compren o jueguen con cohetes, chispitas o cohetones.

Nos los guardes en los bolsillos de tú ropa, ni al interior de tu vivienda o vehículo, no los enciendas entro de contenedores metálicos o de vidrio, nunca los arrojes debajo de un automóvil ni los dirijas contra personas, animales o casas y si no explotan, no los recojas y échales agua.

En caso de quemaduras no apliques remedios caseros sobre la piel quemada, sólo coloca fomentos de agua fría con un trapo limpio y acude al médico de manera inmediata.

Para que estas sean unas felices fiestas, no olvide que la cultura de la prevención es la mejor manera de salvar tú viuda y la de los demás.