Jackman afilaría su regreso como Wolverine en "Vengadores 4"

Hugh Jackman abandonó este año las garras tras interpretarWolverine en Logan.

Sin embargo y a la luz del inminente acuerdo entre Fox y Disney, el universo mutante pasaría a formar parte del UCM, lo que plantearía el regreso del personaje abriendo la puerta a formar parte de la plana en Vengadores 4 (Avengers 4).

Diversos medios entre los que se encuentra Is not it Cool News, coinciden que hay acuerdo está hecho y Hugh Jackman está dispuesto a regresar. Algo que el intérprete australiano de 49 años ya comentó al afirmar que sólo regresaría como Logan si era con Los Vengadores.

El propio Jackman declaró recientemente que: “Si me presentaran un guión con Los Vengadores, el Capitán América y Iron Man, consideraría seriamente regresar como Wolverine”.

Sin embargo, todo esto es terreno especulativo aunque, los seguidores del universo mutante iniciado por Fox y los del cinematográfico Marvel estarían más que encantados ya que Wolverine ha formado parte tanto del equipo vengador como de los X-Men.

Jackman añadió que le encanta la idea de que su personaje y el de Hulk se cruzasen, “nunca se sabe, sinceramente si hubiera estado con ellos, seguramente no habría dicho que esta era la última”, agregó.