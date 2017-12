Tal como adelantamos aquí la paridad sería determinante de la única fórmula que tendría el PRD para el senado en lo que respecta a la coalición parcial Por México al Frente, y ésta benefició a Beatriz Mojica Morga. Evodio Velázquez Aguirre y Sebastián de la Rosa Peláez fueron los afectados, y con Sebastián, también lo fue Illich Lozano Herrera, su prospecto a candidato para Acapulco.

Llama la atención que De la Rosa no quiera reconocer que no será candidato a senador por cuestiones de género, y argumente -hasta ahora- que será porque no quiere caminar con la derecha fascista, como sí estaba dispuesto a hacerlo hasta antes de la definición.

Esto, porque eran bolas cantadas tanto que la paridad podría beneficiar a Mojica, como que Ricardo Anaya sería el abanderado del Frente a la Presidencia de la República.

De hecho, dirigentes de otras expresiones como David Jiménez Rumbo de Grupo Guerrero lo venían repitiendo: “el candidato va a ser el güerito”, se le escuchó decir una y otra vez en cuanta entrevista se le hizo en los días previos.

Sebastián dijo que estaba interesado en dejar constancia de su aspiración, y que por eso se registró como precandidato. Con el mismo interés, tal vez, es que armó una cargada en la que líderes de la mayor parte de las expresiones perredistas del estado se pronunciaron por él.

Aunque algunas corrientes como la Izquierda Progresista de Guerrero se adaptaron al nuevo escenario, y Silvia Romero Suárez pasó de pronunciarse por De la Rosa a ocupar la suplencia de Beatriz Mojica en la primera fórmula.

Unos días antes del efímero respaldo de un par de días de IPG al dirigente de la CODUC, su líder político el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero se había reunido con la hoy ex secretaria general del PRD y precandidata a senadora.

¿Cuál es el objetivo de todo este show armado previamente a las definiciones que ya se veían venir?

Si el objetivo es negociar Acapulco a cambio de la Senaduría, De la Rosa ya habría empezado mal atacando a quien será el abanderado del Frente sin ningún miramiento, por lo que es probable que efectivamente, como amagó, lo veamos pronto en otro partido, y de ahí se explique la cara de preocupación con la que el síndico Illich Lozano sale en las fotografías de la conferencia de prensa que dieron.

Si la CODUC a nivel nacional decide dejar el PRD como advirtió, el hecho demostraría en parte lo que ha sido vox populli, que con Anaya, los votos del PAN se pulverizarán hacia Margarita Zavala y José Antonio Meade, y los de muchos perredistas hacia Andrés Manuel López Obrador.

Obviamente una corriente nacional no tomaría una decisión de tal magnitud solo porque uno de sus cuadros no fue candidato a senador, pero sí porque Miguel Ángel Mancera no fue candidato a presidente de la República ¿Tendrá que ver en la definición que tomará la CODUC el miércoles?