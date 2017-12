Palabrerío

La alta burocracia política ha perdido racionalidad y lucidez de lo que un gobierno debe ser, de lo que el municipio, el estado y el país necesitan para desarrollarse de manera armónica para no pasar por encima de los derechos de nadie, para no lesionar impunemente el presupuesto público que está a punto de la quiebra, y que dentro de no mucho tiempo podría ya ni alcanzar para pagar los jugosos y criminales sueldos de los políticos que se hacen de comodidades extremas a costillas del hambre del pueblo.

Tenemos una clase política con valores oligárquicos, es decir, que sólo un número reducido de personas ejercen el poder por encima de los intereses de la mayoría, porque creen que únicamente ellos tienen el derecho de gobernar. La oligarquía la señalaron los intelectuales de la antigua Grecia como “una forma degenerada y negativa de gobernar”. Y lo podemos observar gobierno tras gobierno, son los mismos de siempre que van de puesto en puesto sin que se tomen en cuenta cualidades éticas ni conocimientos en el área de su desempeño, mucho menos si sus antecedentes son nefastos en la vida pública, son ellos y sólo ellos los que pueden gobernar, ¿y los demás ciudadanos qué son?, ¿ineptos?, ¿ignorantes?, ¿o de plano penitentes?

Y mientras la política local sigue como el agua estancada y como ya se sabe, el agua estancada se pudre, ya comienzan a pedir permiso los políticos en función para ir por otro cargo para seguir sangrando al pueblo, y comenzar sus precampañas supurando como embutido descompuesto, promesas vacuas y mentiras, hablando en nombre del pueblo como si éste sólo tuviera voto y nada de voz, un voto por cierto denigrado, porque no solamente se compra por bagatelas el sufragio del ciudadano sino también su dignidad.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Iguala es tan incapaz, que en nueve meses no ha podido presentar el informe financiero de La Feria a La Bandera. Padecemos un gobierno falaz, en donde la mentira es mediación permanente entre el discurso político y la realidad cotidiana que vivimos. ¿Y esto qué genera?: falta de respeto a la ley, que se viola con una gran desfachatez ante la complicidad o ineptitud de los regidores, pues ni siquiera han sido capaces de hacer que el presidente presente su informito de la feria citada. Como que están de sobra estos señores y señoras ¿o no?

EN EL TEMPLO DE LOS FRACASOS, se hace girones la esperanza de un pueblo por alcanzar mejores niveles de vida. Los políticos de por estas tierras, de inteligencia extraviada, gozan sádicamente del dudoso privilegio de poder hacerlo todo mal y que pague los platos rotos la ciudadanía en general. Funcionarios públicos que tragan santos y defecan diablos. De todo esto, el ciudadano común no parece darse cuenta, y mientras tanto, la impunidad ante la corrupción y el abuso del poder, es el común denominador de todos los días en nuestro territorio desolado y el pueblo con la esperanza marchita. No se haga muchas ilusiones con los gobiernos que entrarán en funciones a finales del próximo año del color que sean mi estimado, hasta ahora ningún gobierno ha gobernado para las mayorías, ¿o sí?

HAGAN SUS APUESTAS ELECTORERAS de quiénes serán los candidatos para la presidencia de Iguala, por el PRI los que pueden llegar a la final son David Gama y Erik Catalán, del PRD y sus aliados Zulma Carvajal y Óscar Díaz, de MORENA Ave María Flores y Paula Sánchez, y los demás partidos buscarán acomodarse donde les convenga.

NI LOS LATIGAZOS EN LA ESPALDA, ni el cilicio a su máxima tensión, alivian el pesar de este irredento, pobre pecador angustiosamente arrepentido, en cuya conciencia merodea el demonio del desenfreno, ante el desaire de una mujer que nada sabe de pequeñeces.

