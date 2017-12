Con pase a “semis”

Tamarindos sorprende y vence 1-0 a Nueva Alianza e Internacional se impone 2-0 al San Nicolás FC, en cuartos de final de Infantil "A"

Iguala, Gro., Diciembre 12.- Con garra y corazón los conjuntos del Internacional y Tamarindos lograron su pase a las semifinales de Infantil “A” luego de eliminar a rivales que no dieron tregua hasta el último segundo de la contienda; los “tamarinderos” dieron una de las sorpresas de la liguilla al dejar fuera a Nueva Alianza, uno de los candidatos al título pero que hoy le tocó caer con marcador de 1-0; mientras que los “rojos” derrotaron al San Nicolás FC con marcador de 2-0.

Tras estos resultados la escuadra “albiverde” dirigida por Sotero Salgado medirá fuerzas con Cañeros, equipo que terminó de líder general y viene de golear en su juego de cuartos; por otra parte, el destino de los “interistas” será enfrentar a la 20 de Noviembre en duelo que vaticina emociones al por mayor, luego del trabajo que han hecho ambos a lo largo del Apertura 2017-18 de Infantil “A”.

LES BASTÓ UN TIRO

Desde el momento de su programación el duelo de Tamarindos y Nueva alianza vaticinaba emociones al por mayor y así fue, los “tamarinderos” se encargaron de nulificar a su rival, primero con un buen trabajo defensivo y en ataque con trazos largos que buscaban sorprende, mientras que los “aliancistas” no lograban llegar pelotas al área con ventaja para Edgar Adán quien poco a poco se fue desesperando al no tener balones que le dieran oportunidad dentro del área rival.

Con el empate a cero se fue la primera parte y en el regreso a la cancha los “albiverdes” lograron hacer de las suyas con el tanto de Juan Carlos Bernal, quien aprovechó una pelota que la defensa rechazó mal en los linderos del área y sin pensarlo la prendió botando para dirigirla fuera de alcance del guardameta “aliancista” que sólo siguió con la mirada cómo se iba al fondo de las redes al minuto 38; en el resto del encuentro Nueva Alianza buscó pero siempre se encontró con una defensiva que se portó a la altura para liquidar esta esta serie 1-0.

SE PUSIERON LAS PILAS

Internacional se encontró en la ronda de cuartos de final con una escuadra de San Nicolás FC que no se guardó nada y le jugo de tú a tú para buscar sorprenderlo; los primeros minutos no se dieron tregua y poco a poco se fueron nulificando hasta que al minuto 26 los “interistas” se fueron al frente en el marcador con el gol que hizo Fernando Estrada.

En el segundo tiempo lo “Nicos” arriesgaron todo en busca de llegar al empata que mandara esto a la tanda de tiros penales, las cosas parecían ir en buenos términos pero no fue así, ya que en la recta final del encuentro, en una pelota parada Yael Carvajal mandó un centro al área, el esférico dio un bote bravo que el guardameta no pudo controlar y se fue el fondo para consumar el 2-0 con el cual Internacional se mete a la siguiente ronda donde tendrá un duelo bravo ante la 20 de Noviembre en busca de llegar a la final.