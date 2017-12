Cómo comparar correctamente préstamos personales en línea

Pedir un buen préstamo personal en línea no es tarea fácil, es más, podría considerarse todo un arte puesto que son muchos los factores que deben tenerse en cuenta a fin de conocer bien sus características para poder encontrar, aquél que mejor nos vaya (y, por qué no, nos cueste menos dinero).

La selección ideal de un préstamo rápido en línea

Debido a la gran demanda de crédito, a los nuevos usos y funciones demandados por la sociedad actual y al avance tecnológico, muchas empresas han decidido apostar por ofrecer sus productos en Internet. No es de extrañar, por consiguiente, que a día de hoy exista una amplia variedad de préstamos en línea. Los hay de muchas formas y medidas. Sin embargo, todos ellos tienen en común múltiples características: poseen un proceso de gestión ágil, sencillo y muy rápido, no piden avales ni garantías y su contratación no conlleva mucho papeleo. Además, en caso de concesión, el dinero esta disponible en la cuenta bancaria facilitada en cuestión de minutos. Ahora bien, nuestros ingresos y en ocasiones, también los bienes propios serán la garantía de pago (de ahí el nombre de préstamos personales).

Como podrá comprobarse hay muchas ofertas disponibles en el sector. No obstante, es esencial analizarlas con ojo clínico para hacer que la elección sea perfecta. Lo más importante es mirar que el CAT (Costo Anual Total) sea bajo y, adicionalmente, que el producto financiero no tenga adheridas comisiones ni vinculaciones.

Pero, ¿qué es el CAT?

Según el Banco de México, el CAT es un indicador mediante el que puede conocerse la tasa de interés aplicada en un préstamo. Por norma general, los proveedores de dinero rápido disponen en sus páginas web de simuladores de créditos a través de los que es posible conocer el interés aplicado así como la Tasa Fija Anual Simple y el CAT Promedio.

De cualquier modo, existen muchas dudas en torno a las tasas aplicadas y la mayor parte proviene de los productos emitidos por las sociedades bancarias tradicionales. Y es que estos últimos poseen una serie de gastos extra que los prestamistas de capital privado no tienen en cuenta.

Por dicho motivo, normalmente suele asociarse el costo de un crédito con la tasa de interés cobrada. Pues bien, no es cierto del todo ya que seguramente no será el único costo aplicado. En ciertos casos se adhieren comisiones por apertura, cuotas anuales (como sucede con las tarjetas de crédito). Pero en otros, como ocurre con los préstamos hipotecarios, se suma el coste de seguros asociados o bien de ciertas comisiones por administración. Los préstamos rápidos, por su parte, no tienen intereses de apertura ni de gestión.

Cuándo debo solicitar préstamos al instante

Lamentablemente no hay una respuesta precisa para saber cuándo pedir préstamos en línea. Aunque si es cierto que estos productos financieros fueron diseñados para resolver situaciones económicas imprevistas y urgentes en las que no se cuente con suficiente liquidez. De hecho, hacer uso de ellos puede salvarnos de circunstancias complicadas dada su rapidez, sencillez y facilidad de acceso. Eso sí, al ser tan ágiles, su proceso de contratación es un tanto especial ¡Toma nota!

Antes de pedir financiación en línea, es recomendable llevar a cabo una labor de comparación para poder encontrar el préstamo más adecuado y que más se ajuste a nuestras necesidades. Cada compañía tiene su propia política y por esta razón, las condiciones y productos varían considerablemente . Para evitar que la decisión sea precipitada conviene fijarse en sus cuantías, plazos de devolución e intereses . En ellos residen las diferencias principales.

El siguiente paso para solicitar dinero vía Internet será cumplimentar el formulario en línea . Los cuestionarios a rellenar están disponibles dentro de la propia web de cada firma financiera. Para conseguir con éxito el dinero urgente del que se precisa habrá que facilitar datos personales y de contacto básicos como: nombre, apellidos, edad, DNI / NIE, dirección de residencia, etc. Por otra parte, la sociedad en línea requerirá una serie de documentación para poder comprobar la veracidad de las referencias aportadas.

Ahora tan sólo queda esperar para saber si nos conceden o no el préstamo en línea solicitado ¡No te preocupes por el tiempo! En la mayoría de los casos, las entidades poseen algoritmos automáticos de aprobación y no suelen tardar más de 10 minutos en comunicar su decisión.

En caso de aprobación , será el momento de firmar el contrato y acto seguido (casi inmediatamente) se transferirá el monto del crédito contratado a la cuenta bancaria de la que eres titular.

Cómo elegir el plazo de devolución de los préstamos rápidos en línea

Los errores más comunes a la hora de escoger el término de reembolso del préstamo personal son:

Seleccionar un período de liquidación demasiado largo . De este modo, los intereses generados serán mayores. Por dicho motivo y siempre y cuando podamos permitírnoslo, lo más aconsejable es elegir un pago a corto plazo. Así habrán menos mensualidades y en consecuencia, se abonarán menos intereses.

Optar por una liquidación a corto plazo con una cuota alta para evitar altos intereses. No hay que olvidar que según el monto prestado y el tiempo en que se pague, se repercutirán más o menos intereses. Pero en la mayoría de los casos ocurre que si selecciona un término muy reducido con una asignación elevada, no puede asumirse la devolución de la cuota mensual.

En definitiva, antes de lanzarse a la contratación de un préstamo rápido en línea, conviene analizar con detenimiento la situación personal para saber cuánto podremos pagar cada mes (sin que ello implique quedarse sin dinero) y a continuación, pensar en el plazo que mejor se adapte a nuestras necesidades particulares. Es decir, hay que ir con cautela y asegurarse de que podrá devolverse el monto solicitado ¡sin ningún tipo de problema!