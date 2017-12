Frank en su tinta

“¿Y ESOS QUIÉNES son?”, se preguntaron panistas y perredistas cuando conocieron los nombres de sus nuevos presidentes nacionales. Damián Zepeda Vidales es el nuevo dirigente nacional del PAN y Manuel Granados Covarrubias lo es del PRD. Sustituyeron a Ricardo Anaya Cortés y a Alejandro Barrales Magdaleno, quienes van por las candidaturas del Frente Ciudadano para la Presidencia de la República y para la Jefatura de la Ciudad de México, respectivamente. El reparto se consumó y Miguel Ángel Mancera se molestó, sin embargo, anunció que seguirá apoyando al Frente. El todavía Jefe de Gobierno quería también la candidatura para Los Pinos, pero el panista Anaya se impuso……. PARA los panistas que no conocen a su nuevo líder nacional, he aquí unos datos: Damián Zepeda fungía como secretario general del comité nacional y ha sido un cercano colaborador de Ricardo Anaya desde que ambos fueron diputados federales en una anterior legislatura. Oriundo de Sonora, Zepeda, de 39 años, rindió protesta como dirigente interino para el periodo 2017-2018 ante la Comisión Permanente, en la cual estuvieron ausentes Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, quien también aspira a Los Pinos, y el ex presidente Felipe Calderón, así como los pocos afines que a éste le quedan en ese órgano de gobierno……. Y PARA los perredistas, he aquí unos datos de su nuevo presidente nacional: Consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, Manuel Granados ha sido un personaje muy allegado a Mancera desde que fue procurador de Justicia de la Ciudad de México, en la que fue su coordinador de asesores y luego fue diputado y coordinador de la bancada del PRD. Es sabida la pésima relación personal de Granados con Alejandra Barrales, quien hace seis años fue aplastada por Mancera en la disputa de la candidatura del PRD a la jefatura de gobierno de la Cuidad de México. Granados es de la corriente Vanguardia Progresista. Como secretario general quedó Ángel Ávila Romero, de la corriente Nueva Izquierda, en sustitución de la guerrerense Beatriz Mojica Morga……. EN GUERRERO también hay nuevo presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Con nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la designación del añorvista José Nazarín Vargas Armenta, quien es licenciado en Derecho y cuenta con dos doctorados, uno en Derecho y otro en Ciencias de la Educación. También ha participado como consejero electoral del IEPC, es socio del Colegio de Abogados en Acapulco y hasta el momento se desempeña como asesor jurídico del rector en la Universidad Autónoma de Guerrero. Nazarín es identificado como actor político afín al PRI, ligado al grupo del ex alcalde de Acapulco Manuel Añorve Baños, sin embargo, anunció que en su nueva función será “exageradamente imparcial”……. CONFIRMAN que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero será el candidato del Frente Ciudadano para la diputación federal por Costa Chica. También aparecen en una lista filtrada el aguirrista Isidro Duarte Cabrera para Tierra Caliente, los panistas Julio Galarza Castro y Ramiro Jaimes Gómez para Región Norte, María del Carmen Cabrera (de Coduc) para Costa Grande, Magdalena Camacho (de MC) para Acapulco, Javier Vázquez García (también de MC) para La Montaña alta, Raymundo García Gutiérrez (Democracia Social) para la Montaña baja y la panista Irma Lilia Garzón Bernal para la Zona Centro……. SIMPLE dato: Beatriz Mojica Morga y Silvia Romero Suárez se registraron este domingo como precandidatas perredistas de la primera fórmula al Senado por Guerrero. En tanto, Sebastián de la Rosa anunció su retiro de la contienda y afirmó que “las cosas en el PRD parecen no tener remedio”. También anunció que no hará campaña por un fascista como el panista Ricardo Anaya……. PUNTO.