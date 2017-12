No escandalizarse, lo peor falta

“Los pueblos no sólo tienen los gobernantes que merecen: los escogen, los ayudan, los fomentan, los producen”. “No extrañe ni asombre que la sociedad encumbre y respete a sus ladillas”. Abrí el libro y leí lo anterior; por supuesto atrapó mi atención. Corresponde a un párrafo de la página 14 del texto titulado Filosofía para inconformes, de Óscar de Borbolla. Sobre la impresión que me causó la prosa del autor hablé en una colaboración hace varios años. Retomo el señalamiento porque me parece vigente y aplica para la efervescencia política actual.

Acudí a las asambleas informativas que presidió Andrés Manuel López Obrador la tarde del sábado en Huitzuco y el domingo tres en Teloloapan. En ambas la composición social de la concurrencia fue diversa; campesinos, amas de casa, comerciantes y profesionistas. Muchas caras que en otros tiempos acompañaron y representaron al PRD. Todos receptivos y atentos a la explicación de lo que significa la elección del primero de julio del 2018. Por qué es necesario y urgente un cambio en beneficio del pueblo, de atención a los jóvenes, al campo, a la educación. Por qué el PRI va a hacer todo lo que pueda para volver ganar a efecto de que todo siga igual en este régimen de corrupción, de privilegios para unos cuantos, injusticias e impunidad. Sin importarle que aumente el número de pobres y el abismo de la desigualdad que ofende sea más profundo y amplio. La enorme cantidad de recursos que van a para al caño de la corrupción y lo que con ellos podrá hacerse de haber un presidente de la República honesto, ajeno al dispendio y con autoridad moral.

En el tema de seguridad, AMLO esbozó la posibilidad de atacar las causas y no las consecuencias. Considera el cambio de estrategia porque, la que han puesto en práctica el PAN y el PRI en los dos últimos sexenios, está convencido que no ha funcionado: “no se puede apagar el fuego echándole más fuego”. Por tanto, dice, deben explorarse otras medidas, las que sean necesarias, para acabar con la violencia y serenar el país. En concreto, avizora factible ampliar el número de becas para los estudiantes, matrícula y carreras en las instituciones de educación superior; apoyo económico a las familias para proyectos productivos, incentivos y precios de garantía a los productos del campo, la pensión universal a los adultos mayores, etc. Afirma que las economías se obtendrán del presupuesto aprobado aplicando una política de austeridad y transparencia; disminuyendo salarios de privilegio y evitar gastos en cosas suntuosas; y desde luego, no descarta vender el avión presidencial que compro Peña Nieto.

Bajo el tenor de búsqueda de alternativas con buena fe, expuso la conveniencia de un ejercicio de reflexión y consulta sobre la posibilidad de la amnistía a quienes han delinquido. Pero nunca ofreció, prometió ni dijo que, de ganar la presidencia, va otorgarla sin más y simplemente porque sí. En este sentido, los malquerientes, rápido sacaron de contexto sus palabras y se dieron vuelo para golpearlo mediáticamente. Con premeditada intención en razón del interés que tienen para contener al presunto candidato de Morena. No hay que creer a pie juntillas lo que los adversarios dicen unos de otros; tampoco escandalizarse. El ciclón de anuncios y spots publicitarios para promoverse descalificando a los demás está cerca pero aun no llega; lo peor está por venir. Según López Obrador será en abril o mayo cuando, por desesperación al ver que no levantan, podrían unirse PRI, PAN y PRD para echarle montón; porque, asegura, unirse es el plan B que tienen.

Bueno sería que, en lugar de sesgar planteamientos y poner demencialmente en la boca palabras que no dijo el contrincante, procuren acreditar las propuestas propias. Todo mundo gustaría saber, con datos precisos, que AMLO miente al acusar que miles perciben el salario mínimo; que sobreviven porque no alcanzan adquirir la canasta básica y en cambio altos funcionarios gozan percepciones estratosféricas. Ilustren palmariamente que la desigualdad es un soberano invento. Demuestren, tienen los medios para hacerlo, que la corrupción está fuera y no en el gobierno; en ninguna de las instancias federal, estatal y municipal. Usen la estructura gubernamental y convenzan a la ciudadanía que la violencia y la inseguridad de ningún modo son consecuencia de la injusticia, la corrupción y la impunidad. López Obrador anticipa que, si Morena gana la elección, va a cancelar la reforma educativa. Exhiban el error demostrando cómo, con dicha reforma, se ha fortalecido realmente la educación pública; tanto así que, ahora, en ninguna escuela faltan maestros; que los padres de familia mienten y protestan sin razón. Demuéstrenlo.

José Antonio Meade, dijo que es un gladiador que no teme a AMLO; que prefiere la experiencia en vez de la ocurrencia. Muy bien; lástima que represente el continuismo y cargue el compromiso de consolidar las políticas que precisamente agobian a la mayoría de los mexicanos. La coalición con Anaya al frente, no brinda certezas. López Obrador, es reconocido por el desempeño que tuvo como Jede de Gobierno de la Ciudad de México, no como dirigente político. En tanto, el virtual candidato del PAN, sólo tiene el mérito de haber sumado a su causa al PRD y MC y sacudirse a Margarita Zavala y Moreno Valle. De cualquier manera, efectivamente, lo peor está por venir.