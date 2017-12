Verónica Castro protagoniza "La casa de las flores", de Netflix

Después de nueve años de ausencia, Verónica Castro regresará a la televisión, aunque no lo hará de manera tradicional. La actriz es la protagonista de La casa de las flores, la nueva serie mexicana de Netflix que dirige Manolo Caro (La vida inmoral de la pareja ideal).

“¡No saben todo lo que van a ver!”, dijo con preocupación la actriz a su paso por la alfombra roja de los Premios Fénix. “Dios mío, si yo hasta por eso estoy nerviosa porque son muchas cosas, vamos a ver de todo. Demasiado sexo, pudor, lágrimas, no, pudor nada. Viene un poco de todo, pero visto desde la realidad de esta familia”, comparte la actriz entre sonrisas y gestos nerviosos.

Y es que, a pesar de contar con una amplia trayectoria como actriz, Verónica todavía teme a la respuesta del público, sobre todo, en proyectos tan arriesgados como éste.

“Me rehusaba un poquito a hacerlo. Me convenció Michel, mi hijo que es al que le gusta y se dedica al cine; me decía ‘Mamá, tienes que hacerlo, y más con Manolo, que está haciendo cosas muy novedosas’. ‘Es que está fuerte, Michel’, le decía yo. ‘Pues por eso mamá, no te quedes en el siglo pasado, tú aviéntate gorda’. Y dije, ‘pues va’, y ahí va la loca”, comparte Verónica.

La actriz recuerda que una vez en el set de filmación la sorpresa y el nerviosismo no pararon en ningún momento, pues todo resultó más complicado de lo que pensaba.