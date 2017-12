De adicto a Adicto

A oídos necios, palabras directas

Se que muchos de mis artículos que se publican semana a semana en periódicos impresos y digitales, hispanos de Canadá y USA, así como muchos más en ciudades importantes de América Latina y de la República Mexicana, algunas esposas recortan mi columna y se la dan a leer al esposo enfermo y es motivo de platica, de despertar conciencia y a ellos, hijos drogadictos no les cae nada en gracia mis textos, algunos cuantos me llaman por teléfono para reclamarme o me escriben manifestando su queja y sus puntos de vista contrarios al mío, sé que les cae el 20, pero viven en negación.- Lo que te choca, te checa.- Son contadas las críticas que he recibido en estos 19 años de escribir mi vida de ayer y hoy en todos estos espacios generosos, cuyo espíritu esencial, es hablar de mí, regalar mi historial, decir, como la viví prendido de las sustancias, trasmitir con el corazón en la mano mi sufrimiento y mi vida incongruente, recibo y muchos correos de consulta, personas, familiares de enfermos que piden ayuda , atiendo y con gusto cada comunicación y ayudo dentro de mis posibilidades, muchas personas más, me hacen pedidos de mis libros y eso me hace muy feliz, dedicarlos, empacarlos y llevarlos a la Administración de Correos, llegan en menos de diez días en cualquier destino de la República Mexicana, me encanta mi vida, me gusta mucho hacer lo que hago y sentirme muy agradecido con Dios por las felicitaciones y sugerencias que me hacen el favor de enviarme y quiero compartir que gracias a este servicio semanal, he escrito más de mil artículos diferentes, pude publicas nueve de mis doce libros, tengo terminados en mi computadora, cuatro textos y estoy trabajando en el quinto a fin de qué logre publicarlos el año entrante, para tener un total de 16 obras.

Progresiva y mortal

Me toca ver a muchos jóvenes que no quieren o que no pueden, creen que esta enfermedad la pueden controlar y como todos, toman poquito, solo los viernes, de poquito en poquito, los viernes se ponen borrachos, al día siguiente son víctimas de las lagunas mentales, no se acuerdan donde dejaron las llaves ni el auto, no se acuerdan que hicieron o que les hicieron, vomitaron una y otra vez, lloraron toda la noche y se pusieron como arañas fumigadas, al pasar del tiempo, los viernes ya no son suficientes y tú les dices, aguas, vas a crecer con la enfermedad y no te creen, siguen tomando hasta que el alcohol lo destilan por los poros, luego siguen los sábados, ligado a ello, los domingos, y así, hasta que la maldita enfermedad perversa del alma los atrapa y beben todos los días, con el tiempo, el pantano de arenas movedizas de torna más complejo, ligado a ello, esta bola de cristal, genera una pésima relación en casa, un borracho, como yo, siembra cizaña,. Cero comunicación, soy un tipo aislado, raro, seco, inexpresivo, mi rostro expresa un lenguaje facial de indecisión, no se sabe si voy a mentar madres , si me está llevando la tía de las muchas o así soy de neurótico, el sin amigos, el sin convivencia y nula comunicación, en ese movimiento en ascenso, la bola de nieve crece y derrumba la estabilidad del hogar, extermina tu departamento laboral, de todos lados te corren o quiebras en tus negocios, por supuesto, que estos efectos repercuten en tu economía y en tu salud, en poco tiempo, te conviertes en la vergüenza de tu familia, en la decepción de tus hijos, en un parasito social, un neurótico empedernido y en un profesional de la mentira.

La esposa de un alcohólico

Hay falsas expectativas a flor de piel, el tiempo pasa y se acumulan promesas no cumplidas, se acumulan los pleitos por los patrones de conducta del borracho, del drogadicto, la mujer, esposa o madre, se cansa, se harta de la situación incongruente, agita su tolerancia y pierde resistencia ante las humillaciones, las ridiculizaciones y agresiones, a veces, físicas, se fastidia dé verlo dormido todo el día, de las mentiras, de que el de atole con el dedo, por supuesto que le irritan las infidelidades y las mentiras y un buen día, cuando la bola de nieve agarro dimensión y una gran velocidad, no ser pueda parar, ella abandona a su borrachote, drogadicto y se pone un límite, que se llama libertad, esté hombre, esposo o hijo, se queda solo y comienza a tocar sus propios fondos, sin duda l vida ya no será igual, la esposa de un alcohólico, queda severamente enferma, muy dañada, hiper neuróticos, maniaca depresiva, adicta a los fármacos y la vida será en blanco y negro y todo, porqué el tipo, nunca quiso madurar, nunca hizo nada por él, ni por nadie, el tipo, escogió, como amiga, esposa, novia, amante y el amor de su vida al alcohol, a las sustancias.

La cultura del niño ahogado

Es ese viejo y nefasto procedimiento de tapar el pozo, después del niño ahogado, es decir, buscar soluciones, cuando ya es demasiado tarde, como los niños calcinados en Hermosillo, más de 50, o las personas asesinadas en el casino de Monterrey y ahora, las víctimas del terremoto del 23 de septri3emberwe en la ciudad de México, que murieron, debido a que Vivian bajo techos de alto riesgo, sensibles ante los temblores y murieron por culpa de la corrupciones e ineptitud de burócratas y políticos, y ahora sí, después de que se ahogaron en ese pozo muchos seres inocentes, el Gobierno de la ciudad de México, desidia tapar el pozo con un nuevo reglamento de construcción, es decir, tuvieron qué morir aplastados 369 personas para que después se supiera que esos edición, esas casas habían sido declaradas inhabitables, dictadas débiles, con fisuras y riesgos, nadie hizo caso y ahí están las consecuencias, lo mismo sucede con este perra enfermedad, el joven comienza chocando, don pérdida total, todos y cada uno de los autos de la familia, es multado y encarcelado algunas veces, por supuesto, que por sus adicciones, claudica a su estudios, se rodea de puro mala vibra, marihuano igual que él, llegan a fumar adentro de las casas, son un verdadero calvario, NINIS, jóvenes mediocres atrapados por la bola de nieve de las adicciones, cuando les dices a los padres de un marihuana.- AGUAS.- Esto es progresivo.- Te tiran a ligas y hasta gordo les caes cuando les dices.- Sácalo de tu casa, déjalo que toque fondos, pon un límite.- Por supuesto, que te ignoran y luego pasan los años y las cosas fueron de mal en peor, pleitos con golpes físicos, los padres perdieron todo el terreno y toda la autoridad, el maestro emocional, se adueñó de la situación y el consumo, lo hizo explosivo, violento e inestable, en ese proceso, se cometieron muchos errores, la vida de este sr humano, se hunde en las sustancias y en las conductas toxicas, en mi libro, Un drogadicto en casa, hablo de ello y los padres o la esposa, después de muchos años, por fin toman la decisión y tapan el pozo, después del niño ahogado. Nadie se imagina el infierno que se causa así mismo un drogadicto, ni visualizan la tormenta que se avecina cuando un joven inicia con las sustancias y las conductas toxicas. Mas información: montrealquebectlatino.com blog de adicto a adicto 614 256 85 20.- TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SIN INTERNAMIENTO