Que conste... los olvidados

Al inaugurar un hospital en Chiapas, el presiente Peña Nieto, confundió a Chiapas con Oaxaca y se generalizaron los memes, pero lo que sucede, dicen los oaxaqueños es que no se confundió Peña Nieto, lo que pasa es que lleva a Oaxaca en el corazón…y lo ha mostrado con hecho y visitas.

Y luego hacen un escándalo cuando se propone la legalización de las drogas como lo hace Estados Unidos para desplazar a otros países de este nicho de negocios, y nadie pone atención en el altísimo consumo de bebidas alcohólicas en el País, ni en las enormes utilidades que acumulan los bancos extranjeros en México, con nuestro dinero, el cual se llevan a sus países de origen y no hay quién les ponga un freno a sus préstamos con intereses altísimos y pagos, por ahorros, con intereses bajísimos. En el caso de las bebidas alcohólicas nadie señala la enorme cantidad de agua que consumen las refresqueras y las cerveceras dejando sin el vital líquido a los mexicanos, y por esa razón, ahora, la privatizan para que nos cobren por todo y nos obliguen a consumir bebidas de nuestra agua, en donde ellos ganan utilidades multimillonarias, y es por esa razón que decimos que los recursos y los fondos públicos se utilizan por los políticos, empresarios y financieros, para hacer ENORMES NEGOCIOS PRIVADOS, dejando en la miseria a los mexicanos. Así las cosas, pueden presumir los políticos que el consumo de alcohol en mujeres adolescentes sube un 250%, en mujeres que van de los doce a los 17 años, y de ahí pues viene la prostitución y el enorme consumo de drogas, por ello, en vez de tener mujeres patriotas y productivas, tendremos borrachas y drogadictas, que en vez de leche darán, por la leche materna, a sus hijos, adicciones en el alcohol y en las drogas… eso sí, como es un enorme negocio de banqueros, empresarios, políticos y policías, ni quién se meta con ellos ni quién tenga el valor de ponerles un freno… mientras tanto, los mexicanos, seguiremos pagando enormes cantidades de recursos para atender a las víctimas de la drogadicción y el alcoholismo… estamos jodidos los jodidos… solamente nos utilizan como CARNE DE VOTACIÓN y como pendejos consumistas… dije consumistas, no comunistas…

Y mientras nos apendejamos viendo televisión, telenovelas, idiotas programas de concursos y de notas del corazón, vemos los deportes para que no pensemos en la lucha de patadas que se da entre los políticos, y sigamos tomando hot dogs y chelas, muchas chelas para festejar la derrota o el triunfo de los equipos y no veamos la realidad del robo y del saqueo descarado de recursos naturales por parte de nacionales y extranjeros que son los que ganan mientras nos joden, tenemos que decir que, ahora, a lo mejor, estarán muy contentitos, como los tomatitos cuando los hicieron jugo, los maestros con la salida del “general”, Aurelio Nuño, de la Secretaría de Educación, para incorporarse al cuarto de guerra de José Antonio Meade K,… y es, algunos no entienden, que Nuño es un leal soldado del presidente y es un hombre incondicional del candidato y es que para ganar o para perder, se necesita contar con un equipo los suficientemente sólido y cerrado, y todos los políticos que andan en esa grilla aseguran que Nuño ha sido factor fundamental para que Peña Nieto llegara a presidente y fue el encargado real de mover las fichas y alianzas en el estado de México para que alcanzara el triunfo, el primo del presidente… y lo logró, como logró de alguna manera ponerles un freno y negociara a wuevo con los dirigentes magisteriales, de tal suerte que ahora, la famosa y aguerrida sección 22 del magisterio de Oaxaca, no tuvieron más remedio que aceptar las condiciones del guerreo Nuño, y los vemos cómo se van achicando, esperando que algunos de los candidatos de la oposición domesticada les infle o les de aire, ya sabemos por dónde…así que si creen que Aurelio era Duro y aguerrido, pueden entender por experiencia que Otto Granados, un soldado del sistema y aliado de Carlos Salinas, con enorme experiencia, logrará terminar la labor del “general” Nuño.

Lo que es una realidad es que el candidato del PRI debe contar con aliados y operadores de experiencia, conocimiento y control de grupos en el país y es cierto que Aurelio Nuño está realizando esa labor, donde sin duda alguna, JOSÉ MURAT CASAB, será una pieza importante de este esquema, porque el mismo dirigente del PRI ha tenido que reconocer su valía, su experiencia y lealtad a su partido ya que ahora existe un grupo nuevo que es el que controla al PRI y a otros “aliados” para sostenerse en el poder, y no se puede desconocer que además de Peña Nieto, están en ese grupo, Luis Videgaray que es el hombre orquesta y el operador directo del grupo para apoyar a su amigo del ITAM desde hace más de 30 años, José Antonio Meade, y tienen un gran trabajo que ni el “maestro limpio” podría asegurar hacer pronto, limpiar al grupo de la corrupción , Mike Arriola que deja la cachucha de tecnócrata para ponerse la banda de la capital, y si en los tiempo de Carlos Salinas de Gortari, donde también tomó un grupo político el poder, “los toficos” ,ellos tuvieron que aceptar la inclusión, cuando menos, hasta completar el aprendizaje inicial, de políticos como Gutiérrez Barrios, García Paniagua, Hank González, Arsenio Farell y el maestro Fernando Solana, hoy, con Meade, parece que los políticos políticos serán selectos, porque estará conformado el poder con los cuates formados y forjados en la tenoburocracia que tienen otro sentido de la lealtad y de la eficiencia, así que aún faltan muchas cosas por ver, pero de que ese grupo quiere ganarlas de todas todas, es cierto, de tal suerte que, por vez primera quieran o no decirlo abiertamente, tienen una sólida alianza con el PAN, lo que les coloca unidos, como primera fuerza…