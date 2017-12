2017, pasará a la historia

A unas semanas de que se termine el año, este 2017 se consolida como el año más violento en la historia reciente de México. Asimismo, octubre fue ubicado como el mes con el mayor número de homicidios dolosos al iniciarse 2,731 carpetas de investigación, la cifra más alta de las últimas dos décadas. En promedio, durante ese mes, hubo una víctima cada 16 minutos.

Los Estados que concentran el mayor número de víctimas son Baja California, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Chihuahua. Nuestra entidad se ubica como el primer lugar de acuerdo con el índice de Paz 2017 al registrarse una tasa de homicidio de 62 por cada 100 mil habitantes. La media nacional es de 17, Guerrero la triplica.

Los datos sobre violencia en el país fueron comparados de enero a octubre de 2016 con el mismo periodo durante 2017. Los resultados son preocupantes. El índice delictivo subió de la siguiente manera: Robo total con violencia 36.72%, robo a negocio 31.66%, robo a transeúnte 29.87%, y homicidio doloso 22.43%.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando se inició la guerra contra el narcotráfico hubo un total de 120 mil 935 homicidios dolosos. Por su parte, Peña Nieto acumula ya 114 mil 061 asesinatos en lo que va de su administración hasta octubre pasado. Esto significa que de mantenerse esta tendencia este sexenio será también el más violento.

Pero además de ser alarmantes estas cifras resulta poco alentador que no existe una ruta clara y definida para solucionar este grave problema. El último intento por parte de la clase política consiste en aprobar la denominada Ley de Seguridad Interior, que básicamente permite a las fuerzas castrenses realizar funciones de policía. No ha quedado claro que violencia genera más violencia.

Entender estas cifras es sumamente complicado ya que todos sabemos que la delincuencia obedece a problemas multifactoriales como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades en educación y salud, el tráfico de narcóticos, la corrupción, entre muchos otros. Pero sin duda, existen dos razones que explican el fenómeno.

La primera de ellas tiene que ver con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Una de las principales implicaciones que éste modelo trajo fue establecer un catálogo para los delitos que meren prisión preventiva (la que priva de la libertad a una persona mientras se investiga su responsabilidad) limitándola a delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y narcotráfico. Es decir, si una persona cometió robo o extorsión puede enfrentar su proceso en libertad. Seguir en las calles, pues. Pero no sólo eso, sino que además los que estaban en prisión preventiva investigados por éstos delitos, pudieron salir.

Otra razón es la politización de los cargos públicos en temas de procuración de justicia. Actualmente, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía Anticorrupción no tienen titular. ¿Cómo podemos enfrentar la violencia si no hay quien dirige tres procuradurías? En instituciones policiales, donde la subordinación, jerarquía y mando son su fortaleza no puede haber un encargado de despacho, porque simplemente no funciona.

Si a estas dos situaciones le agregamos la fallida desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública al fusionarla con la Secretaría de Gobernación, está claro que la política de seguridad pública de este gobierno está hecha un desorden.

Explorar nuevas posibilidades, propuestas y estrategias para solucionar este mal, debe ser bienvenido. Como dice el virtual candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel, no vengan a criticar mi propuesta del perdón -sin olvido-, ni que “la mafia del poder” lo hubiera hecho bien. Y es que, a pesar de que su reciente pronunciamiento no es viable, ni vendible electoralmente, abre al debate esta problemática que urge una atención diferente.