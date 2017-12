Educando con Valores

“No tiene sentido planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje sin actividad de evaluación para aplicar a las experiencias observadas. Pero es importante tener en cuenta que, si la práctica de la evaluación es una constante en los procesos formativos, cuando cambian los métodos e instrumentos de formación, es necesario modificar también las estrategias, instrumentos y hasta el sentido de la evaluación misma”.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y las Autoridades Educativas de las entidades federativas, en el marco del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), aplicaron la prueba Planea en Educación Media Superior 2017 el 4 y 5 de abril al alumnado del último grado en 16,380 escuelas de Educación Media Superior del país, de carácter público, federal y estatal, en los planteles particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) otorgado por la SEP o por las entidades federativas, así como en las instituciones autónomas y en sus escuelas particulares incorporadas; lo anterior, con el propósito de conocer en qué medida las y los estudiantes logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la Educación Media Superior, en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.

Al respecto, Guerrero ha obtenido, una vez más, resultados desfavorables, por lo que quienes estamos inmersos (as) en el ámbito educativo, debemos analizar dichas cifras, y, sin otro afán más que abonar al logro de brindar una educación de calidad, trabajar para mejorar dicho indicador. Por ello, es muy importante citar que de las tres modalidades existentes en el diseño de los instrumentos y aplicación del Planea, en el 2017 para Educación Media Superior se llevó a cabo la Evaluación referida a los Centros Escolares (ELCE), cuya aplicación estuvo a cargo de la SEP en coordinación con las autoridades educativas estatales y los diferentes subsistemas educativos del país, así como la Evaluación referida al Sistema Educativo Nacional (ELSEN), que aplicó el INEE en las mismas fechas. La prueba que administró la SEP (ELCE) fue una versión única conformada por 100 reactivos, 50 de Lenguaje y Comunicación y 50 de Matemáticas; las pruebas que aplicó el INEE (ELSEN) evalúan una mayor cantidad de contenidos a través de distintas versiones, y en ambas modalidades el número de reactivos que contesta cada alumno (a) es el mismo. Tanto en la modalidad ELSEN como en ELCE, se aplicó una prueba de Lenguaje y Comunicación y otra de Matemáticas, además de dos Cuestionarios de Contexto, uno al (la) Director (a) del plantel y otro al alumnado evaluado. Planea agrupa los resultados obtenidos por los estudiantes en cuatro niveles de logro que informan acerca de los aprendizajes clave que deben ser adquiridos por las y los estudiantes y en qué medida se han apropiado de ellos. Es importante señalar que estos niveles van del I al IV en orden progresivo, es decir, el nivel más bajo es el I y el más alto es el IV. Además, son acumulativos, ya que quienes se ubican en el nivel II cuentan con los aprendizajes del nivel previo (NI) y así sucesivamente.

En el caso de los resultados de la prueba PLANEA 2017, no son comparables con las pruebas PLANEA 2015 y PLANEA 2016, pues este instrumento introdujo, entre otros cambios, una nueva escala de calificación y nuevos puntos de corte para categorizar los resultados en cuatro niveles de desempeño, más estrictos que los utilizados anteriormente. Además, de acuerdo a la SEP, la prueba explora un mayor número de áreas de conocimiento que en el pasado y sus esquemas de ensamble, aplicación y calificación también se transformaron. No obstante, sí lo son los resultados expresados en puntaje promedio nacional para cada área evaluada, cuando se califica a las y los estudiantes con una misma escala. Según el informe oficial, en Lenguaje y Comunicación, el promedio nacional alcanzado en 2017 fue de 500 (la escala es de 200 a 800 con una media de 500 puntos). Asimismo, para el caso de Matemáticas en 2017 es de 500 puntos. Como lo sugiere PLANEA 2017 y los resultados de otras pruebas internacionales, hay evidencia de que los cambios en el ámbito educativo suelen producirse con gradualidad.

La Secretaría de Educación Pública plantea que la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo se han enfocado correctamente, entre otras a las siguientes acciones: a) La selección de las y los mejores maestros frente al aula, a través del servicio profesional docente; b) El fortalecimiento de la formación continua para potenciar las capacidades del personal docente; c) El fomento al trabajo colegiado para que las y los docentes obtengan retroalimentación de sus pares; d) La revisión del planteamiento curricular en los diferentes niveles educativos; y, e) La implantación del Nuevo Modelo Educativo y la modificación de las prácticas de aula para obtener mejores resultados en los aprendizajes. Sin duda, -y más allá de la controversia que genera la aplicación de esta prueba estandarizada-, si queremos abonar en el progreso de nuestra sociedad, es imperativo que los colectivos escolares de la educación media superior analicen de forma colegiada los resultados de PLANEA 2017, y los tomen como base fundamental para determinar si su planeación escolar y pedagógica es adecuada y pertinente, si responde a las necesidades de su contexto y en específico, de cada uno (a) de sus alumnos (as), y si su actuar es congruente y genera los resultados esperados. No olvidemos que en este nivel se encuentran como estudiantes quienes, en unos pocos años más, estarán a cargo del destino de nuestras poblaciones, estados y nación.

