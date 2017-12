Gael García rueda desde hace unos días en locaciones de Xochimilco una nueva historia donde Dolores Heredia interpreta a una madre.

“Es una historia muy fuerte, interesante, y lo que puedo decir es que hace mucho no me encontraba concentrada, con un silencio muy particular, en una esquinita que parecía un foro”, dijo brevemente la actriz, por cuestiones contractuales.

Los llamados eran desde las seis de la mañana, para finalizar ya entrada la noche, detalló.