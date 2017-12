Sobre acoso sexual, México "está en pañales": Actriz

Ciudad de México, Diciembre 9.-

Cuando se hicieron públicos los años de acosos y abusos sexuales cometidos por el director Harvey Weinstein contra varias famosas —Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie...— y diversas mujeres, Hollywood comenzó a prestar atención a estos problemas.



Seguido de las denuncias contra Weinstein, surgieron historias similares con personajes como Kevin Spacey, Nick Carter y más reciente Bryan Singer, conocido especialmente por sus cuatro exitosas películas en la franquicia X-Men.



En México, la actriz Karla Souza fue una de las primeras en hablar sobre el acoso y abuso sexual en la industria del entretenimiento nacional. Confesó haber sido víctima, pero sin mencionar nombres. Su experiencia la filmará en una película en la que tratará dichos asuntos.



Además de Souza, otras mexicanas también han alzado la voz, de la misma forma.



Durante la alfombra roja de los premios Fénix en CDMX el pasado 6 de diciembre, actrices como Ana de la Reguera y Adriana Fonseca fueron cuestionadas por el programa Ventaneando sobre los casos de abusos sexuales y si habían sido víctimas.



Fonseca dijo que sí. “Me han dado besos al final de una cita o me han puesto la mano en las piernas”, pero omitió los nombres de sus agresores. Dijo que no tenía caso hablar de un tema del pasado.



Por su parte, De la Reguera abundó con más detalles. Así sus palabras:



“Sí me ha pasado y he tomado cartas en el asunto. Como despedir a la persona o hablar con un superior. Y sí, sí lo he vivido. Afortunadamente he tenido buena respuesta, pero sí hay mucho abuso de poder”.



La reportera de Ventaneando le cuestionó si esos abusos los había sufrido en México o en Estados Unidos. La actriz respondió: “En México”. Y añadió:



“Eso es lo importante, que como mujeres, no se sientan intimidadas, que sepan que lo que está pasando está fuera de lugar y que no debe de suceder. Todavía hay que abrir la conversación aquí en México. Pasa en todo el mundo y obviamente sucede en el país de una manera muy fuerte. Es complicado en México porque hay tanta corrupción... una mujer puede alzar la voz, pero ¿qué va a pasar? Ojalá que se tomaran las mismas medidas que en Estados Unido. Estamos todavía en pañales en comparación de lo que está pasando en Estados Unidos”, finalizó.



Adriana Fonseca, otra actriz víctima de acoso y abuso sexual.



El miedo a dar nombres



Desde que se destaparon los casos de abuso y acoso sexual en Estados Unidos, las mujeres no tuvieron miedo de dar nombres. En México, las famosas no se han atrevido a, siquiera, pronunciar un apellido o nombre.



Es comprensible, las leyes y las formas de actuar son diferentes. Tomemos como ejemplo el caso de Kevin Spacey, acusado de agresión sexual de hombres y menores de edad. Cuando surgió la primera denuncia, el actor se “disculpó” con una carta en la que, además, aceptaba abiertamente ser gay. Su postura en forma de justificación no agradó a sus seguidores pues, aseguraron, no venía al caso. A los pocos días, Netflix comunicó que para la sexta y última temporada de House of Cards, Spacey no sería parte del elenco.



En México, hasta el momento, no hay “caídos” pues ninguna mujer u hombre se ha atrevido a exhibir a los acosadores. Quizá sea por el miedo a perder oportunidades de trabajo o una posible venganza por parte de alguna empresa o hasta de los mismos compañeros de trabajo.



Valorar el trabajo sobre los acosos.



De la Reguera tiene razón, estamos en pañales. Sin embargo, ella junto a Karla Souza y más famosas, podrían poner el ejemplo de no temer a denunciar estos hechos. Con el eco que tienen sus voces, seguro podrían iniciar un movimiento igual de poderoso como el #MeToo, reconocido recientemente por la revista TIME.



#YaEstuvo



A finales de noviembre, standuperas mexicanas como Mónica Escobedo y Gloria Rodríguez iniciaron la campaña #YaEstuvo, con la que pretenden terminar con los comentarios machistas y misóginos que muchas reciben por parte del público masculino. Asimismo, señalar el acoso que sufrió Myr Ramírez por parte del también comediante Fredy, el Regio, que según el testimonio de Ramírez, le mandó una foto de su pene y luego la metió al baño de un bar para besarla a la fuerza, de acuerdo con El Universal.



#YaEstuvo tuvo sus primeros días buenas respuestas, sin embargo, se extinguió.







Karla Souza está filmando una película sobre el tema de acoso y abuso sexual en México.





“Tú eres la puta”



En entrevista para HuffPost, Tessa Ia señaló la falta de apoyo para las víctimas. “En Estados Unidos ves estas noticias, y la gente apoya a las víctimas. En México, cuando sucede algo parecido, la respuesta de la gente en redes sociales es: ‘porque es una puta’. Se tiene que seguir la conversación desde un punto educativo y no hablando de las víctimas como si ellas lo hubieran buscado”.



Camila Sodi consideró “hipócrita” que hablemos del caso de Harvey Weinstein porque, dijo la actriz, no es mexicano y el acoso sexual no sucede en la industria de entretenimiento nacional. “Vivimos en un país donde se cometen feminicidios a diario. Ese es un tema relevante, mucho más pienso, que Harvey Weinstein”, agregó.



Camila Sodi piensa que se debe hablar sobre los feminicidios que ocurren en el país.





Cuidar la salud mental



De acuerdo con Gina Scaramella, directora ejecutiva de Centro de Crisis por Violación del área de Boston, el tema de acoso y abuso sexual va a seguir presente por un tiempo. “Es emocionante que finalmente se crea en lo que dicen las víctimas y que ya va a haber consecuencias para los atacantes, pero el acoso sexual y la violencia sexual son un asunto contra el que hay que pelear durante mucho tiempo”.



El un correo electrónico a HuffPost, Scaramella agregó que “el trauma sexual puede detenerte sobre tus pasos y cambiar tu forma de vivir la vida. No es algo trivial. Te quita mucha energía y tiempo. Puede ser algo embarazoso, atemorizante, triste o detonador de rabia”.



Tessa Ia piensa que no hay apoyo suficiente a las víctimas.

Cómo denunciar el acoso sexual



Según datos de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 41% de las mujeres ha experimentado violencia sexual. Ante esto, el gobierno federal y local han abierto centros especializados, por ejemplo:



Mediante el portal de Ministerio Público puede levantar una denuncia o, si lo prefieres, puedes acudir a la Procuraduría General de Justicia o al Juzgado Cívico para levantar un acta.



Si eres víctima, puedes acudir al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, donde recibirás atención psicológica y orientación jurídica.