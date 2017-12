Cierra filas PRD con HAF para construir paz en Gro.

Dirigentes, alcaldes y diputados del PRD, se sumaron al Pacto por la Seguridad convocado por el gobernador Héctor Astudillo; necesario unir fuerzas vs. la violencia, dijo el mandatario estatal

Acapulco, Gro., Diciembre 8.- El problema de Guerrero no es político, sino de seguridad pública y la suma de todas las fuerzas políticas es fundamental para concretar la construcción del Pacto por la Seguridad, por ello mi llamado como gobernador es a cerrar filas, expresó Héctor Astudillo Flores al reunirse con diputados locales, presidentes municipales y el Comité Directivo estatal del PRD.

Dándole continuidad al diálogo con partidos, el Ejecutivo guerrerense encabezó un encuentro por poco más de dos horas con los integrantes de la dirigencia del sol azteca, a quienes se les presentó un panorama del estado que guarda la seguridad pública, las acciones y logros que se han tenido en la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado.

Reunidos en la Sala de la República de Casa Guerrero, el mandatario estatal se dijo convencido que recuperar la seguridad, no se logrará con más patrullas o tener más policías, sino invirtiendo en el tema social.

En su turno, el coordinador de los presidentes municipales del PRD, Pablo Higuera Fuentes, manifestó que para que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones se tienen que dar resultados principalmente en materia de procuración de justicia, que se procese a los que cometen ilícitos.

Higuera Fuentes, abundó: “Estoy convencido que si todos cerramos filas, si se puede, y hoy venimos a decirle que vamos a caminar con usted, estamos comprometidos con Guerrero y lo que pueda hacer el PRD, lo vamos a hacer por la paz y la armonía en Guerrero”.

En su turno, el presidente estatal del PRD, Ricardo Barrientos Ríos, celebró este diálogo abierto para buscar coincidencias y hacer propuestas que mejoren la seguridad de los guerrerenses.

Entre las propuestas destacan el revisar las políticas públicas y sociales, reorientar recursos e inversiones para las regiones, aprovechando su potencial productivo, reduciendo así la brecha de desigualdad en el estado, analizar el tema de los resultados en las áreas de impartición de justicia, así como tener un mayor acercamiento con los presidentes municipales para concretar en el mediano plazo este pacto.

El dirigente perredista acotó que “hemos acudido a este llamado porque la sociedad guerrerense nos exige, hoy quienes hacemos política en el estado estamos obligados a sumarnos para lograr la reestructuración del tejido social”.

Posterior a la reunión, el dirigente estatal perredista en conferencia de prensa, manifestó que el PRD siempre se ha pronunciado a favor de reducir la brecha de desigualdad social que existe en Guerrero y el país.

También destacó que el tema del combate al narcotráfico se reconoce como un detonante para que se dispare la delincuencia el crimen organizado, por eso es que se admite la necesidad de revisar la pertinencia de las políticas públicas que se han puesto en marcha hasta el momento.

Explicó que el PRD ha solicitado al gobierno estatal y los ayuntamientos mayor coordinación en temas de interés común, independientemente de la filiación política que se tiene, en aras de tener mejores resultados.

“Hemos acudido a este llamado que es importante y que la sociedad nos exige, la sociedad nos ordena sumarnos para lograr la reestructuración del tejido social en la entidad, hemos acordado que los diálogos continuarán para poder presentar una propuesta que pueda reorientar las políticas públicas, en la búsqueda de ofrecer mejores resultaos”, anotó.

PLANTEAN REVISAR LA PERMANENCIA DEL FISCAL JAVIER OLEA PELÁEZ

En la breve ronda de preguntas y respuestas, el dirigente estatal del PRD sostuvo que en la búsqueda de recuperar la tranquilidad social para el estado, el PRD no pondrá ningún tipo de objeción.

En el encuentro, los dirigentes del partido amarillo solicitaron que la FGE aporte resultados en las investigaciones de cada uno de los casos, para en su momento, revisar la pertinencia de que el abogado Oléa Peláez permanezca en el cargo.

“Nosotros creemos que debemos tener una Fiscalía que garantice no solo la impartición de justicia, sino que garantice resultados”, anotó.

RESPALDAN LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

En cuanto a la Ley de Seguridad Interior, que el gobernador Astudillo respalda abiertamente, el dirigente del PRD en Guerrero reconoció que es necesaria la presencia del Ejército en las calles, pero atajó que se debe “garantizar que las voces de los pueblos no sean calladas”.

“La intervención del Ejército es necesaria porque tenemos instituciones con debilidad (para enfrentar la violencia), pero que garanticen que no van a violar los derechos humanos de la gente que se manifiesta en las calles y que en este proceso electoral, el Ejército no sea utilizado para amedrentar o interferir en lo electoral”, dijo.

A la reunión asistieron el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; la secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nibya Solís Peralta; el Fiscal General del Estado, Xavier Oléa Peláez; la coordinadora de la bancada perredista en el Congreso local, Erika Alcaraz Sosa; el secretario general del PRD, Alberto Catalán Bastida, diputados locales, presidentes municipales e integrantes del Comité Ejecutivo estatal del PRD.