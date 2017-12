No existe preacuerdo de candidaturas al Senado en el PRD, aclara De la Rosa

Chilpancingo Gro., Diciembre 8.-

El diputado local con licencia del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, aclaró que no “existe” el preacuerdo de candidaturas al Senado de la República en ese instituto político, y en ese tenor desconoció los resultados de la encuesta “Certeza” que coloca a Beatriz Mojica Morga, ex candidata a la gubernatura de Guerrero, como puntera.



Asimismo, agradeció el respaldo que le brindó la mayoría de las corrientes políticas internas del PRD, el miércoles en Acapulco, que lo ubica automáticamente en la primera fórmula en busca de la candidatura al Senado de la República.



Afirmó que competirá únicamente por la primera fórmula del PRD al Senado y que si no la consigue no aceptará ninguna posición de consolación. “Asumo este reto con gran responsabilidad, no como un berrinche de que si no me toca me voy”, recalcó.



Recordó que en la elección del 2012 no le dieron la candidatura y que los elegidos fueron Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández, quienes finalmente renunciaron a su militancia perredista, y que él siguió y sigue trabajando para ese partido.



“Quiero construir la unidad de mi partido y quiero trabajar por Guerrero; tengo muchos años trabajando en este estado y tengo el vínculo con organizaciones sociales, sociedad civil, campesinos y las seguiré cultivando. Si no soy el candidato a senador habré de seguir trabajando por mi partido como un militante más, y no regresaré al Congreso a terminar el periodo”, afirmó.



Consultado sobre el presunto preacuerdo del Frente Ciudadano por México que coloca a Beatriz Mojica Morga en la primera fórmula al Senado, y Luis Walton Aburto, dirigente de Movimiento Ciudadano en Guerrero, para la segunda, Sebastián afirmó tajantemente: “No existe”.



Comentó que se trata de una conjetura y de una simple interpretación, aunque reconoció que MC sí está reclamando la segunda posición, pero no para el empresario gasolinero. “No creo que al licenciado Walton le interese ir en la segunda fórmula”.

Sobre esa supuesta encuesta de la empresa “Certeza” que circuló el miércoles en redes sociales y que coloca a Beatriz Mojica en el primer sitio de las preferencias electorales para el Senado, De la Rosa Peláez la ignoró y le restó importancia y seriedad, al señalar que su propietario tiene “mucho vínculo” con la Presidencia Municipal de Acapulco”.



“No voy a generar una controversia por una encuesta (que) para mí no existe”, dijo, y aclaró que la convocatoria del PRD no establece la encuesta como herramienta para definir a los candidatos de sus fórmulas, sino a quien o quienes logre el mayor consenso al interior del partido y a que a eso se va a sujetar.



Añadió que no sólo tiene presencia en militancia del PRD, sino con casi todos los sectores, como el campo, con los pueblos originarios, jóvenes, mujeres, entre otros, y presumió que su expresión política es la única que ha “defendido y demostrado” interés por la participación de las mujeres en política.



Recordó que en el reciente proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRD, Beatriz Mojica peleó para que quedara su hermano en la representación política de Nueva Mayoría, así como dos espacios más que son ocupados por hombres.



De la Rosa Peláez reconoció que el Frente Ciudadano por México “se tambalea”, porque el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, está empeñado en ser el candidato presidencial, pese a que el consenso favorece al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.