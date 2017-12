Congelan la ida

Tigres y Monterrey dejan todo para la vuelta, tras empatar 1-1 en el "Volcán"; Hugo Ayala y Leonel Vangioni vieron la roja

Monterrey, NL., Diciembre 8.- Los primeros 90 minutos de la final ya transcurrieron y aunque Tigres se mostró superior a Rayados en gran parte del encuentro, los del Tuca Ferretti no lograron sacar ventaja en el duelo de ida, sólo consiguieron el 1-1 con penal dudoso, ante un viento helado que de pronto se convirtió en llovizna, ésta en aguanieve y la primera noche en la historia de una final regia fue de casi nevada.

Desde el primer instante del partido fueron los felinos el equipo que se volcó al ataque, ante una Pandilla que esperaba el contragolpe para dar la sorpresa.

Tigres no dejaba de toca puerta, pero de nuevo ocurrió lo que muchos aficionados temían, que una ‘Nahuelada’ apareciera en la gran final y es que en el primer arribo del Monterrey, en un tiro de esquina, Nicolás Sánchez peinó el balón y aunque el remate a primer poste no llevaba fuerza, se le escurrió el balón al portero felino.

Así cayó el 1-0 a favor de Rayados al minuto 8, la afición estaba incrédula, siempre algo le pasa a Tigres ante su acérrimo rival, pero la confianza en su equipo se mantenía, pues Tuca salió a la cancha del Volcán con un cuadro ofensivo.

Sin embargo, Javier Aquino mandó su disparo por encima al 21’ y esto hacía desesperar a los seguidores, aunque al 25’ estalló el Volcán, cuando el árbitro Jorge Isaac Rojas marcó falta de Rogelio Funes Mori en contra de Enner Valencia dentro del área. El ecuatoriano se encargó de cobrar el penal y lo hizo espectacular, a lo Panenka para empatar al 26’.

Con el marcador igualado, Tigres mantuvo su sistema de ataque, pero Gignac la voló al minuto 29, lo mismo que Valencia al 49’; en el 60’, Vargas mandó su remate de cabeza fácil al portero y por si fuera poco, en un centro de Enner, César Montes casi hace autogol, pero bien Hugo González se quedó con el balón.

Rayados no era ni la sombra del superlíder de torneo regular, ni de cuartos, ni semifinal, esperaba un contragolpe, hasta salió el delantero Avilés Hurtado para que entrara un contención, Jesús Molina, a tratar de detener a los felinos.

Fue al 70’ que la Pandilla tuvo su oportunidad clara, Pabón quedó mano a mano con Nahuel y éste salvó, al salir a achicar y reventar el esférico con el cuerpo; pero no solo el argentino se luciría, Hugo por parte del Monterrey en un disparo de tiro libre de Dueñas, evitó con los dedos que cayera un golazo al 71’.

Y sí, definitivamente la suerte no estaba hoy con Tigres, al 76’ Gignac sacó tremendo disparo a primer poste, así de nuevo se salvó Rayados.

Ya al 87’, el juego se calentó y Vangioni se fue expulsado con la segunda amarilla, Tigres intentó aprovechar el momento, pero al 91’, se fue con la roja Hugo Ayala; el Clásico Regio 114 quedó 1-1 y será el domingo en el BBVA que se defina el campeón del A2017.