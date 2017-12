Al PRD no le espanta que MC respalde a Ricardo Anaya como candidato del FCM

Chilpancingo, Gro., Diciembre 7.- El secretario general del PRD, Alberto Catalán Bastida, aseguró que no les preocupa ni les espanta que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, haya respaldado al panista Ricardo Anaya Cortés como candidato presidencial del Frente Ciudadano por México (FCM).

Aunque celebró que el Frente busque un “mecanismo democrático” para definir a su candidato, recordó que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recibió el respaldo del perredismo nacional para esa posición.

¿Se rompe el frente si no es Mancera?, se le preguntó.

“Somos maduros para avalar si es alguien más. Lo que el PRD busca es que no sea por ‘dedazo’, sino un método democrático que permita medir la posición o preferencia que tiene Mancera, así como las propuestas del PAN, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle”, explicó.

En entrevista telefónica, explicó que el candidato del Frente debe definirse antes del sábado 9 de diciembre, para que lo firme la aún presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, pues ese mismo día dejará la representación del partido.

“Faltan unos días más, pero el PRD no está cerrado ni está pretendiendo cerrar el Frente si no es Miguel Ángel Mancera. El sábado se va a renovar la dirigencia nacional, se busca que el convenio de alianza se cierre antes del sábado”, comentó.

Por eso, reiteró que al PRD no le preocupan las declaraciones de Dante Delgado, porque su partido (el MC) no tiene un aspirante presidencial y debía aliarse a uno de los dos partidos que complementan el Frente, en este caso el PAN y PRD.

“No es algo que nos preocupe. Es natural el jaloneo por la posición más importante, que es la Presidencia. En otros partidos vemos el ‘dedazo’ del presidente en la designación de José Antonio Meade y el ‘autodedazo’ de Andrés Manuel López Obrador en Morena. Es algo natural, no debemos espantarnos, al contrario, celebrar que en el frente se está buscando un mecanismo democrático para elegir a su candidato”, insistió.

CANDIDATURAS EN GUERRERO, ES UN PREACUERDO

Luego de que el dirigente del PAN en Guerrero, Marco Antonio Maganda Villalva, revelara la distribución de las candidaturas para senadores y diputados federales, Catalán Bastida precisó que se trata de un preacuerdo.

Confirmó la distribución de las candidaturas, pero aclaró que aún no definen a los candidatos, porque en el caso de las formulas al Senado por el PRD, hay varias propuestas fuertes que deben analizarse con cuidado.

Dijo que la primera fórmula para el Senado será encabezada por el PRD y la segunda por MC; mientras que los distritos federales 1, 3, 6, 8 y 9 serán encabezados por el PRD; 2 y 7 para Acción Nacional y 4 y 5 para Movimiento Ciudadano.

Insistió en que se trata de un preacuerdo porque así lo solicitó la dirigencia nacional del PRD, pero matizó: “Tenemos que ser equitativos y la idea es que vayamos juntos en esta unidad (sic). Aún no hay candidatos, no se han definido, hay varios compañeros precandidatos pero aún no tenemos nombres”.