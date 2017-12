Sopresa en la fiesta

López Mateos derrota 3-2 a Tuzos Iguala y avanza a los cuartos de final de Infantil "A"

Iguala, Gro., Diciembre 7.- Una de las sorpresas en los octavos de final de la categoría Infantil “A” fue la que dio la escuadra de López Mateos luego de imponerse 3-2 a Tuzos Iguala que llegaba con mejores números, pero a la hora de saltar a la cancha se encontró con un rival enjundioso que hizo méritos suficientes para llevarse el triunfo; en esta serie para ponerle más drama al encuentro, el guardameta de los “Mateos” detuvo un penal a escasos minutos de que el partido terminara.

El duelo comenzó a tambor batiente con la anotación que hizo Tuzos Iguala en lo botines de Luis Romero, pero la reacción de López Mateos no tardó en llegar y al minuto 3, Emanuel Roque fue el encargado de poner el 1-1 que vaticinaba un duelo con final dramático; la astucia de los “Mateoos” quedó de manifiesto cuando al 13, el mismo Roque le dio la ventaja por primera vez a su equipo.

Previo a terminar el primer tiempo el conjunto “tricolor” dio un golpe de autoridad para enfilarse a la victoria, Miguel Mata al minuto 27 hizo el 3-1 que ponía contra la lona a su rival, el cual no daba crédito a lo que estaba pasando en esta serie en la que no estaba dispuesto a ceder fácilmente.

En el regreso a la cancha para disputar el segundo tiempo, la oncena del López Mateos reforzó bien su trabajo defensivo para evitar el descuento, las cosas iban bien hasta que al minuto 54, Emanuel Roque anotó en propia puerta para decretar el 3-2 que le ponía drama a un encuentro que dejaba todo en suspenso.

En la recta final el árbitro central marcó un penal para la causa “tuza”, pero el guardameta con inteligencia se movió hacia su derecha para detener el tiro; en el resto del encuentro esta situación desmotivó a Tuzos para consumar su eliminación que los deja sin nada y los “Mateos” van a la siguiente ronda con la frente en alto.