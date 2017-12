Desaparece una menor de la "Tierra y Libertad" de Iguala

Iguala, Gro., Diciembre 7.- Una menor de edad vecina de la colonia Tierra y Libertad de esta ciudad, desapareció el pasado 2 de diciembre y es hora y fecha en que no se sabe nada de su paradero.

La mañana de este miércoles se presentó ante las autoridades ministeriales el señor Rufino Leyva solicitando apoyo para localizar a su menor hija Karen Beatriz Leyva, de 16 años.

En relación a los hechos, manifestó que siendo las 12 horas de aquel 2 de diciembre su hija salió de su domicilio ubicado en la calle Francio Villa de la colonia Tierra y libertad, con dirección al Mercado Municipal para realizar algunas compras.

Mencionó que el resto del día no regresó y a partir de entonces y los días subsiguientes se dedicaron a buscarla con familiares y amigos, sin que lograran obtener alguna información sobre su paradero.

Ante la desesperación de la familia por no tener noticias de la menor, decidieron acudir ante las autoridades para que ayuden a su localización.