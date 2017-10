Investigador mexicano, entre equipo ganador del Premio Nobel de La Paz

El doctor Jans Fromow-Guerra ha pasado su vida profesional ocupado por la visión de sus pacientes y preocupado por el desarme nuclear del mundo.

Jans Fromow-Guerra forma parte de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, AIMPGN (en inglés International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW), galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017, por su labor para abolir las armas nucleares en el mundo.

Fromow Guerra, es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), combinó la academia e investigación, con el activismo, al unirse hace 26 años a la organización internacional, preocupado por la prevención de violencia y conciencia social, llegando a ocupar el cargo de vicepresidente por Latinoamérica y, actualmente es consejero Internacional.

El médico tiene más de 18 años de experiencia en el área de oftalmología, en especial en el tratamiento médico y quirúrgico de pacientes complicados de retina.

El galardonado asegura en su descripción académica, que sus áreas de interés en oftalmología se enfocan en la clínica, cirugía e investigación de las enfermedades de retina, particularmente en sus aspectos de biología molecular, epidemiología clínica, nutrición, imagenología y desarrollo de métodos y escalas diagnósticas.

La IPPNW recibió por segunda ocasión el premio nobel de La Paz, la primera vez fue en 1985, cuando se llamaba International Physicians for The Prevention of Nuclear War (IPPNW).

Además de recibir en dicho año el “ Beyond War”, otorgado por la Unesco.