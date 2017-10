La banda U2 graba video en una azotea de CDMX

La emblemática banda ‘U2’ sorprendió a sus fans de la Ciudad de México pues grabó un videoclip de “Get Out On Your Own Way” en la azotea del edificio Expo Reforma.

Las grabaciones fueron realizadas el día jueves por la tarde, fuentes cercanas revelaron que los integrantes de la banda estuvieron en el edificio durante cuatro horas.

El set estuvo adornado con un estilo mexicano, en el se podían percibir alibrijes, catrinas, papel picado, flores de cempasúchil, entre otros adornos.

El pasado 3 y 4 de octubre la banda ofreció un concierto en el foro sol de la Ciudad de México como parte de su gira de The Joshua Tree.