¡Que conste,… los olvidados!

Tal parece que no entendemos que la economía norteamericana está sustentada en la economía de guerra y esto quiere decir producir armas y armar guerras y como la guerra es la prolongación de la política el que cuenta con más armas tiene una ventaja táctica y estratégica que su oponente y las guerras pueden ser internas y externas y tal parece que en Las Vegas se inicia la primera confrontación interna en los Estados unidos de tal suerte que a pesar de la matanza y de los heridos en vez de evitarse la compra de armas las ventas subieron y las ganancias aumentaron lo que nos puede hacer pensar que con lo perversos que son los empresarios gringos no sería difícil que encargaran la matanza para mostrar el gran nivel de tiro y el daño que se puede ocasionar por un solo hombre en un lapso de diez minutos y esto despierta el espíritu de Rambo que cada gringo lleva en su corazón…

Son miles de millones de dólares que se mueven el negocio de las armas dentro y fuera de los Estados Unidos y nosotros nos sorprendemos ante esa masacre cuando no queremos ver la matanza y el baño de sangre que se han generado en el país desde que Felipe, el Borrachín, Calderón inició la famosa Guerra contra el Narcotráfico que era la mejor manera de generar el terror y el horror en los Estados Unidos para justificar la legalización de la comercialización y uso de las drogas priorizando el que el enorme negocio quedara en manos de empresarios gringos y canadienses que hoy aumentan su capacidad de penetración a Europa emprendiendo las siembras de marihuana desde Portugal. Si las armas representan un enorme nicho de mercado y son un gran negocio el negocio de las drogas para que entendamos representa a nivel mundial un poco más de 300 mil millones de dólares anualmente y se habla de que en México esas utilidades alcanzan 30 mil millones de dólares y tales cantidades de dinero no van a los bolsillos de los narcos ni se guardan en las bóvedas caseras, no, se van a engrosar el comercio, las empresas, los bancos y es ahí donde se reciclan los fondos para volverlos “legales” y lleguen a los flujos económicos del país y los que controlan esas operaciones pues son los políticos, los policías y los banqueros y empresarios y ellos son en realidad los jefes de jefes de los grupos mafiosos a los que distraen en las guerras y enfrentamientos para que no se den cuenta de que son utilizados y no son los mafiosos reales con los que sueñan en sus sueños de opio y de cocaína o marihuana. La guerra iniciada y fomentada por los norteamericanos con Felipe Calderón nos ha dejado hasta el momento más de 300 mil asesinados, más de 32 mil desaparecidos, miles de desplazados y viudos y huérfanos y encarcelados y se han gastado más de 280 mil millones de pesos en los gastos de campaña y esto implica que si bien nos regalaron unos rifles y armas por medio del programa Rápido y furioso y Receptor Abierto, ahora, los mexicanos compramos armas y equipos por miles de millones de dólares que se deberían utilizar en el combate a la pobreza o a la ayuda a los damnificados, pero ojo, con la crisis y los daños el consumo de drogas y los conflictos de mercado aumentarán las matanzas y por tanto el consumo de armas de los Estados unidos y … negocio redondo, sin lugar a dudas.

En los Estados Unidos existen en las calles más de 310 millones de armas de fuego, esto genera muchos muertos y heridos todos los días porque los armados salen o sacan sus armas en las confrontaciones privadas y se dan de tiros como en el viejo Oeste y es por ello que cuando vemos las series gringas vemos como se mata a diestra y siniestra sin esperar las investigaciones de los casos solamente porque así le ponen emoción a su vida llena de frustraciones y resentimientos. Con el presidente Donald Trump quién desprecia a los jodidos muestra esa negligencia e indiferencia cuando se habla de cientos de muertos y no quiere tratar nada sobre el control de la venta de armas y cualquiera diría que con las matanzas como la de las Vegas la compra se frenaría, no al contrario aumentan porque todos piensan que se pueden imponen restricciones a la compra de armas y esto nos permite tener la idea de que en cada casa en los ESTADOS UNIDOS HAY VARIAS ARMAS DE ALTO PODER CON SUS DOTACIONES DE CARTUCHOS PARACUALQUIER CASO… NO LOS VAYAN A INVADIR LOS ALIENÍGENAS O LOS ZOMBIS…

Y además de la economía de guerra y de drogas que sostiene a Estados unidos, tienen la economía del miedo y del terror y por eso el aislacionismo y en vez de que destinen miles de millones de dólares a apoyar a los damnificados de los desastres naturales incluyendo a su estado libre y asociado de Puerto Rico, no, destinan diez mil millones de dólares para la construcción del muro y ahora falta que los presientes mexicanos acepten pagarlo tal como nos amenaza el presidente gringo quién sabe que tiene en los actuales funcionarios a sus mejores gatos y sirvientes… así que podríamos esperar que saquemos ahorros y dejemos sin apoyos a miles de mexicanos para complacer al loquito del norte y paguemos su capricho para construir el muro… y eso que son amantes de la libertad y la democracia que si no, nos hubieran acabado, pero entonces quién le surtiría de drogas y de pendejos que vamos a limpiar lo sucio de tal suerte que ni los negros hacen esos trabajos tal como dijo Fox… su gato de angora por medio de la cacacola….