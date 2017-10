Panismo fragmentado

Después de 33 años de militancia en el Partido Acción Nacional, la ex primera dama, Margarita Zavala renunció al Partido Acción Nacional, cuyos padres habrían colaborado en su fundación. Con esta decisión, inicia un proceso de fragmentación al interior de este partido que pondría en riesgo las opciones para que éste logre resultados favorables en el próximo año electoral. Y al mismo tiempo, disminuye las posibilidades de cualquier otro u otra que deseé postularse por la vía independiente. Con la salida de Margarita se fractura el PAN y se erige una candidatura independiente fuerte.

Luego de 2 años de buscar la apertura democrática al interior del PAN, la ex primera dama tomó la decisión de salir del partido porque según afirmó, su presidente, Ricardo Anaya, cooptó los órganos del partido y restringió las libertades de los militantes. El último intento lo realizó de forma conjunta con el ex gobernador de Puebla, Moreno Valle, -quien también es aspirante presidencial- al remitir una misiva al presidente de ese partido en el que exigieron que el candidato del Frente Ciudadano por México fuera electo de manera abierta; sin embargo, la negativa fue contundente con el argumento de que los estatutos del PAN no permiten la selección del candidato por votación abierta y que al realizarlo de esa manera, se daría pauta para que el PRI pudiera imponer un candidato.

Margarita renunció porque, además se le acababa el tiempo para inscribirse como independiente. Desde hace algunos meses, Zavala había dicho que ella sería candidata presidencial con o sin el PAN. Al ver que la postulación partidista se estaba cerrando y no lograba nada, no tuvo otra opción. Y es que los plazos para inscribirse a una candidatura independiente son 14 de octubre (en el caso de la Presidencia de la República); 15 de octubre (Senado) y 10 de octubre (Diputados). Era ahora o nunca. Anaya había acorralado a Zavala.

Las condiciones que prevalecen en el PAN recuerdan mucho a lo que aconteció en el 2006 con el PRI de Roberto Madrazo. En aquel entonces, Madrazo Pintado jugaba con dos cachuchas, la de Presidente del partido y candidato presidencial, lo que le permitió apoderarse de los órganos partidistas que tomaban la decisión para elegir al candidato y determinar su postulación por el PRI. Esta situación pronto trajo consecuencia que se formara un grupo denominado Unidad Democrática, mejor conocido como TUCUM -Todos Unidos contra Madrazo- que postuló a Arturo Montiel Rojas para enfrentar a Madrazo; sin embargo, Montiel Rojas pronto fue sacado de la jugada por el mismo Madrazo al revelar escándalos de corrupción. En las elecciones de 2006, esa división le costó no sólo la derrota al PRI, sino que además lo llevó a una vergonzosa tercera posición, cerca de trece puntos porcentuales debajo del segundo lugar.

Lo que acontece en el partido que preside Anaya no es muy diferente esta situación; ya que diversos líderes le han exigido que decida con qué cachucha jugará, si con la de presidente del partido o la de candidato presidencial. Este reclamo cada vez es más frecuente porque el presidente de ese partido ha utilizado la plataforma partidista para protegerse de ataques personales, como el hecho del inexplicable enriquecimiento de su familia, quien por cierto vive con lujos en Estados Unidos; o el de falsificar documentos estatutarios, el de ventas de terrenos con empresas irregulares, entre otras cosas.

¿Cuánto afectará la salida de Margarita del PAN? Algunos minimizan el impacto que esto pudiera tener, otros vaticinan una desbandada que sepulte a este partido. Lo cierto es que con independencia de cuantificar el número de adeptos que Zavala se podría llevar, esta dimisión es apenas el inicio de una crisis interna de gran calado. No hay que olvidar que de los 38 senadores que tiene el PAN, 14 anunciaron que sin salirse del partido apoyarán el proyecto de la primera dama y que, desde adentro, profundizarán la guerra contra el dirigente nacional panista.

Esta división sin duda alguna beneficia al PRI y a MORENA, quienes ven debilitado al Partido Acción Nacional. De hecho, no faltan quienes aseguren que esta ruptura fue fraguada desde el PRI-Gobierno. Incluso, el mismo presidente del PAN, Ricardo Anaya en su comunicado posterior a la renuncia de Margarita Zavala, dijo que “se equivoca el PRI si pretende utilizar la misma fórmula que en el Estado de México al fragmentar a la oposición.” Vaya forma de querer quitarse la acusación directa que le mandó la ex primera dama. El culpable no es el PRI, sino el mismo presidente del partido que ha secuestrado ese partido y lo utiliza con fines personales. Tal como afirmó el periodista Salvador García Soto “el culpable de ese rompimiento es un niño que manipuló al blanquiazul como si fuera su juguete, hasta que lo rompió”.

Esta división, también podría beneficiar a Ricardo Anaya, quien se queda sin un contendiente evidente para encabezar la candidatura del Frente Ciudadano; sin embargo, no debe cantar victoria ya que el Tribunal Electoral aún se encuentra en proceso de revisión de la alianza que tienen estas fuerzas electorales ante las acusaciones de que no fue conformada como lo exigen las leyes electorales. No vaya a ser que se venga abajo el Frente, cuando el PAN ya está fracturado. Ahí sí, ya habría muy poco por hacer. Al tiempo.