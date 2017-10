Educando con Valores

“La acción surge de lo que deseamos fundamentalmente y, el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos, ya sea en los negocios, en el hogar, en la escuela, o en la política, es despertar en el prójimo un franco deseo. Quien puede hacerlo tendrá éxito en su actividad profesional y personal”

Harry Overstreet

Vivimos en una sociedad diversa y compleja, lo que nos obliga a tratar día a día de armonizar con quienes convivimos, en un contexto donde cada uno y cada una tiene sus propios intereses, responsabilidades y necesidades. Por ello, es fundamental conocer las generalidades de la persuasión, concepto que el Diccionario de la Real Academia define como “la aprehensión o juicio que se forma en virtud de un fundamento”. También diversos especialistas lo han definido como “inducir a una persona, con razones, a creer o hacer alguna cosa”, o “Arte de hacer que otro quiera hacer lo que uno quiere o necesita que haga”, (Dwight Eisenhower).

La persuasión es una habilidad esencial, un aspecto clave en todos los ámbitos de nuestra vida; por tanto, necesitamos aprender a “vender” nuestras ideas y puntos de vista, productos, servicios, etc. La persuasión es, por tanto, un aspecto que influye en todos los aspectos de nuestra vida, y no sólo forma parte del discurso público, sino que también tiene un papel clave en la comunicación interpersonal. Los autores Jowett y O’Donnell aportaron que “la persuasión es interactiva e intenta satisfacer las necesidades de ambas partes”. Por lo tanto, es un proceso que va en dos sentidos y se trata de que la persona que quiere persuadir, a través del uso de la razón, de su credibilidad, y del atractivo emocional, lleve a adoptar una creencia, valor, actitud o comportamiento libremente. El público, -esté formado por mucha gente o por solo una persona-, sólo responderá positivamente si siente que se están satisfaciendo algunas de sus necesidades o deseos. De ahí que sea imprescindible encontrar un lugar común con la (s) persona (s) a la (s) que queremos persuadir. Cuanto mayor sea la conexión con el público, más fácil resultará persuadirle. De la misma forma, cuanto mayor sea la coincidencia entre la percepción de la realidad del orador y de su audiencia, más fácil será encontrar ese espacio común. Nuestro público debe ver el beneficio que tiene con respecto a lo que estamos explicando.

Ahora bien, la base teórica de la comunicación persuasiva se centra en la tríada de la retórica de Aristóteles, compuesta por: credibilidad del orador (ethos), habilidad para crear el entorno emocional adecuado y conectar con la audiencia (pathos) y capacidad para encontrar los argumentos adecuados para lograr que la audiencia los acepte (logos). En esta base teórica, los discursos basados en el ethos sirven para inspirar al auditorio y llevarle en una dirección determinada, mientras los discursos basados en el pathos suelen utilizarse en situaciones de crisis, en las que el miedo, la incertidumbre o el sentimiento de inseguridad sirven para persuadir a los oyentes. La habilidad de persuadir consiste en identificar lo que interesa a la gente, encontrar los puntos en común (incluyendo los valores), construir nuestra argumentación de forma que enfaticemos los beneficios para ellos (as), y situar este mensaje en el entorno emocional adecuado. Una parte esencial de esta base común debería ser nuestro conjunto de valores comunes, pero todo este proceso de persuasión depende de nuestro nivel de inteligencia emocional y, por ello, tenemos que ser imaginativos, ya que no podemos desarrollar la habilidad de persuasión sin utilizar nuestra inteligencia emocional.

El libro que está considerado como la Biblia de la persuasión se denomina Influence: The Psychology of Persuasion, y el autor es Robert Cialdini, un reconocido profesor de marketing y psicología de la Universidad de Arizona. En este libro, publicado en 1984, el autor describe los 6 principios que afectan de forma inconsciente la toma de decisiones y el comportamiento de las personas, mismos que cito a continuación: 1. Reciprocidad: casi siempre nos sentimos obligados a devolver los favores que nos han hecho, esta obligación perdura en el tiempo y lo que devolvamos no tiene porqué ser de la misma magnitud que lo que hemos recibido; 2. Compromiso y coherencia: queremos actuar de forma consistente con nuestros valores y compromisos, especialmente si los hacemos públicos o los dejamos por escrito; 3. Prueba (o imitación) social: nos fijamos en lo que hacen los (as) demás para establecer nuestras conductas, especialmente si los percibimos como similares a nosotros (as); 4. Escasez: cuánto menos disponible esté algo, más lo queremos… e incluso si percibimos como que algo puede empezar a resultar escaso, nos interesa más; 5. Autoridad: solemos buscar expertos (as) o símbolos de autoridad para que nos guíen y tomen decisiones por nosotros (as); y, 6. Agrado: decimos que sí a las personas que nos gustan más y que se parecen más a nosotros (as).

Si deseamos aplicar con eficiencia el arte de la persuasión, debemos conocer las necesidades y los deseos de las y los demás, como también estar conscientes de qué es lo que no quieren. Otra razón por la cual la persuasión se hace necesaria es por la resistencia al cambio, pues todos (as) tenemos una “zona de confort”, en la cual nos sentimos seguros (as) porque sabemos manejarlas, y salir de la misma produce reacciones emocionales, ya que pensamos que fuera de ella los riesgos son mayores. La zona de confort es una de las causas más frecuentes por la que los seres humanos ejercemos resistencia, por lo que debemos tomar consciencia de qué y por qué nos resistimos nosotros (as) y los (as) demás. Es importante también desarrollar empatía para comprender las creencias que generan resistencia en los (as) demás, para así influenciar eficientemente, teniendo siempre en cuenta que la resistencia es un pensamiento, casi siempre acompañado de un sentimiento, por lo que, al cambiar sutilmente ese pensamiento, puede desaparecer la resistencia. La gente hace cosas también por motivos emocionales; por lo tanto, se debe influir también sobre las actitudes emocionales de las y los demás. La persuasión no consiste solamente en descubrir el perfil emocional de una persona, hay que buscar las emociones insatisfechas y darles una salida: escuchar qué les preocupa y ofrecer soluciones. Es por ello, en cierto sentido, crear en los (as) demás un deseo. Por lo tanto, la persuasión es una influencia que comienza con lo que le importa al (la) interlocutor (a).

