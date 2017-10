Dañadas, más de mil viviendas en Tepecoa tras el sismo: Galarza

Tepecoacuilco, Gro., Octubre 7.- El presidente municipal de Tepecoacuilco, Julio Galarza Castro dio a conocer que más de mil viviendas resultaron afectadas en su estructura en este municipio por el sismo del 19 de septiembre.

Indicó que personal de la Sedatu inició este viernes el censo para corroborar los daños para saber con exactitud cuántas casas resultaron afectadas para recibir los apoyos del Fonden.

Dijo que no será la autoridad municipal la que califique quién recibirá el apoyo y quién no sino que será la Federación, a través de la Sedatu que con un aparato medirá las afectaciones y aprobará o rechazará este saldo preliminar de mil viviendas realizado por Protección Civil estatal y municipal en días pasados.

El alcalde detalló que según estos datos preliminares son 300 viviendas que presentan daños severos, “pero hay que esperar que los encargados de corroborar los datos lo hagan porque pueden ser más o menos viviendas, por ello esperaremos que sea Sedatu quien nos diga cuántas viviendas ameritarán recibir el apoyo del Fonden y las que tengan menores daños buscaremos la manera de que sean apoyadas aunque sea por medio de otra instancia”, subrayó.

Galarza Castro agradeció el apoyo que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha brindado a Tepecoa y sus comunidades que sufrieron afectaciones por el sismo y le solicitó a través de este medio, que pudiera beneficiarlo también con Empleo Temporal para todas las familias que resultaron afectadas.

Finalmente pidió a los habitantes del municipio que tengan paciencia ya que los apoyos que brinda la Federación son un poco tardados porque se tienen que seguir algunos lineamientos para poder acceder a ellos y reiteró su apoyo total a sus conciudadanos a quienes dijo no se les ha dejado solos en ningún momento luego de esta catástrofe y “así seguiremos haciéndolo, apoyándolos en lo que esté dentro de nuestras posibilidades”.