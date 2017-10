Pediatrucos… y algo más

Años y años y más años que estamos que este México nuestro va a cambiar y no, es más, cada vez estamos peor en lo que se refiere a la cuestión económica porque si hablamos de la inseguridad, ahí sí que estamos fritos. La violencia en nuestro país se desató desde que Felipe Calderón, como presidente de México, le vino a pegar de palazos al avispero. Decenas de miles de muertos en una guerra que no le quieren llamar por su nombre para no tener que acatar dictados internacionales a los cuales México está suscrito. Mejor verlo como un producto de la violencia desatada entre grupos criminales y algunas autoridades de gobierno y grupos políticos que sirven y se sirven coaligados o formando parte de la misma delincuencia que deberían de combatir. La gente ya está desesperada de que los gobiernos hagan lo que se les pegue en gana con los dineros del presupuesto sin que ni uno solo de los llamados “peces gordos” sea atrapado, llevado a juicio y hacerle que regrese lo robado y fundirlo en la cárcel. ¿Cómo hacerlo si forman parte de lo que supuestamente combaten? En cada elección federal decimos que ahora sí perderán el poder toda esa bola de rateros que nos mal gobiernan, cada sexenio es una esperanza para echarlos de patitas a la calle, pero, al tener el poder, manipulan a su gusto los resultados de las elecciones y con triquiñuelas han sabido mantenerse, gracias a sus chapuzas, a sus trampas, a sus fraudes a ojos vistos sin que intervenga autoridad alguna pues se hacen de la vista gorda y dejan actuar a los malhoras quienes a su vez les salpican de sus ganancias. Los sismos de septiembre vinieron no solo a sacudir nuestros cuerpos sino a sacudirnos de nuestras mentes y, a muchos, se les han abierto los ojos y ahora sí, están dispuestos a darle la espalda a esos políticos marrulleros que, sólo los van a ver o los pasan a visitar, cuando necesitan de su voto. Estamos a menos de 10 meses de las elecciones federales para elegir presidente de la República y al actual inquilino de Los Pinos, no lo quiere el 70% o quizá hasta más, incluso de su propio partido. La cuenta regresiva para los malos gobernantes se ha iniciado y ya les falta poco para estar fuera del puesto político que ostentan y explotan para sí mismos a cambio de “apoyos” en dinero o en especie. La corrupción es tan grande y la impunidad tan descarada que, por salud, los que nos mal gobierno, se tienen que ir, los tenemos que correr a base de emitir nuestro voto en su contra y checar que, esos votos, se cuenten correctamente y no permitir, por salud de México decíamos, que vuelvan a cometer otro fraude y dorarnos la píldora para que les volvamos a creer. ¡Fuera régimen corrupto! ¿Ahora sí?

DON CHIMINO.- Les pido dispensas por no ver tráido historia hoy, pero, ya la toy cocinando pa l´otra, graciotas.

EL “DAÑO”.- por muchos años, de manera tradicional, algunas personas han pensado y siguen pensando que a los niños les pueden hacer “ojo”, calentarles la sangre o hacerles “daño”. Les cuelgan pulseras con los llamados “ojo de venado”, perlas de azabache, colmillos de coyote o le meten un chile, a veces del llamado “piquín” entre sus ropas. Algunos padres visten al niño con prendas de color rojo o, por lo menos, le ponen calzones rojos para que no les “hagan ojo”, para que no les hagan “ojo”. Cuando un niño tiene fiebre, se le ponen la cabeza caliente, el abdomen caliente y las manos y los pies, pueden estar fríos o calientes. El bebé está irritable, chilloncito y a veces, deja de comer. Algunos padres, lo llevan, al bebé, con el curandero o curandera, quien le da apretones a su cuerpo, le pasa por su cuerpo un huevo de gallina, algunas hiervas tipo “jarilla” y a veces le untan saliva para “refrescarlo”. A algunos niños debido a la aplicación de cosas frescas en su piel, les puede bajar la temperatura y quitárseles la fiebre, pero a las pocas horas, vuelve a presentar los mismos síntomas. Muchas de las enfermedades con fiebre duran un promedio de 3 días, por eso algunos curanderos dicen que deben hacerles tres curadas. Es sabido que las enfermedades virales, en su mayoría, se auto limitan, es decir, se curan solas: con doctor, sin doctor y a pesar del doctor. La mayoría de éste tipo de enfermedades no dura mas 5 días y no necesitan de antibióticos para su curación. Si un niño tiene la cabeza caliente, el abdomen caliente y las manos y pies fríos o calientes, se le debe tomar la temperatura en alguno de los orificios naturales del cuerpo, usando un termómetro, ya sea colocándolo en el anito a niños menores de 3 años o en la boca a los mayorcitos. Puede usarse termómetro ótico para tomar la temperatura en el oído o usar uno de rayos infrarrojos. La fiebre no es enfermedad, sino que hay alguna enfermedad de tipo infeccioso que está haciendo que la temperatura corporal del bebé suba, lo cual sirve para “defender” al niño. Si la temperatura es mayor de 38 grados centígrados, ya se le llama fiebre, calentura o hipertermia. En caso de que su niño tenga fiebre, desnúdelo, si persiste la fiebre, báñelo con agua tibia y si persiste, dele tempra o tylenol para calmarla y lleve a su niño con su pediatra para que lo revise y le ordene, si es necesario, algún análisis. No se entretenga tratando de curarlo del llamado “daño”, mejor desnúdelo y aplíquele lienzos con agua tibia en su cabeza y abdomen. No le tenga miedo a la fiebre ni tampoco quiera quitarle la fiebre a un niño a toda costa, algunos medicamentos como el metamizol no deben usarse por los efectos secundarios que ocasiona. Es importante entender que los niños con fiebre tienen daño, pero daño ocasionado por infecciones y lo más importante es saber qué tipo de infección tiene y de eso se encargará de buscar su pediatra después de hacerle un buen examen físico al bebé. No le tenga miedo a la fiebre, no le tenga miedo a las convulsiones por fiebre las cuales se consideran inocuas, es decir, no causan no perjudican al cerebro del bebé.