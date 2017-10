Por estos días, con motivo de la celebración del día de San Francisco de Asís, que hace referencia a la fundación de Iguala y entre sus principales actividades está la realización del tradicional desfile “de los locos”, ha circulado en internet un texto, publicado por su autora: la maestra Nixie Escalera, que encierra toda una gama de colores y de matices que nos enorgullecen como igualtecos.

El texto dice así:

“Y soy de Iguala, la del Asta Bandera Monumental, la de la Modesta Ayala; lugar donde se comen los mejores tacos, el pozole más rico, los pichones y la iguana; donde se honra a los muertos en una tumba y en una ofrenda y donde la novia sale a dar su paseo en las calles para despedirse de la soltería.

Soy de la ciudad que ha sido marcada y señalada, pero donde vive gente trabajadora y generosa, la que sale a disfrutar una nieve al zócalo, la que cree que el agua de la tamarinda provoca el amor eterno, la misma gente que disfruta su feria y la laguna de Tuxpan; la que dice “pues”, “arajo”, “triki titriki”. La Iguala de Elena Garro, la misma que se paseó bajo los 32 tamarindos y las calles que inspiraron a Félix Núñez. Somos afortunados porque nos han tirado diez veces y nos hemos levantado veinte más, porque estamos hechos de la herencia de un pasado glorioso que nos recuerda todos los días que somos no solo la cuna de la Bandera, sino la cuna de hombres y mujeres de barro, de águila y de un temple de acero.

Hoy es el día de los locos y el día que la imagen de San Francisco apareció en el centro, donde está la iglesia del mismo nombre, pero sobre todo, es el día de nuestra ciudad, esa que nos hace sentir orgullosamente igualtecos.”

Sinceramente, en pocas palabras, la maestra Nixie, nos recuerda el porqué de nuestra identidad y nuestra dependencia hacia esta tierra generosa donde nos quejamos del calor, pero aquí estamos; nos enoja que ideologías extrañas se adueñen de nuestros espacios, pero se los prestamos tantito, nomás tantito; además, nos preguntamos por qué tuvo que ser en Iguala donde ocurriera la tragedia de los estudiantes y nos contestamos “porque Dios así lo quiso”; pero, también, nos disgustamos porque las autoridades no hacen nada por reparar las calles, pero no sembramos arbolitos; es aquí, donde los comerciantes apartan los espacios de las calles con cubetas, bancos y conos, y nos disgusta, pero se los respetamos.

Efectivamente, una ciudad a la que amamos, por su grandeza histórica, por su riqueza en recursos naturales, por su gastronomía, por sus tradiciones, pero más por su gente, la que no llegó de otros lados, la que es descendiente de la sangre chontal, la que se solidariza hasta con quien no lo necesita, la gente persignada, la que va a misa los domingos y al pozole los jueves, la que recuerda que antes fue Iguala de Iturbide porque aquí se proclamó el nacimiento de nuestra nación, libres e independientes del gobierno español; esta gente que no se rinde y trabaja, y lucha y se esfuerza a pesar de todos los pesares.

Por eso, las líneas de Nixie nos hermanan, nos hacen ver a los ojos del otro, del que no sabemos ni su nombre pero lo vemos caminar con orgullo detrás de su carro de pabellones o de hot dogs; ese orgullo de los igualtecos que aquí nacimos y que aquí nos moriremos engarzados desde el Tehuehue y el asta monumental; y nos morimos de risa cuando nos quieren subir al ring contra nuestros vecinos “cultureros” y terminamos dándonos la mano y disfrutando de todo y con todos.

Por eso, aprovechando este espacio, tal como he hecho en otras ocasiones, con emoción les comparto que este jueves, 5 de octubre, los integrantes del Comité para el Rescate del Centro Histórico de Iguala, participamos en una sesión de trabajo con el cabildo igualteco, en la que se tomaron varios acuerdos, y donde el presidente municipal hizo el anuncio de que había gestionado un recurso de once millones y medio de pesos para la realización de la primera etapa de nuestro proyecto, que comprende la remodelación de la calle de Alarcón.

Es también muy agradable mencionar sobre las diferentes actividades que se están realizando con motivo del Festival Cultural Yohuala. Ojalá se informen de lo que aún pueden disfrutar y asistan en compañía de su familia y amistades.