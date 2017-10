Punto de vista

La tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no las ambiciones de unos cuantos.

Los actores políticos de izquierda han conocido los triunfos y las derrotas. Saben que la clave para ganar las elecciones del próximo año dependerá de la unidad que logren y de quien postulen, y del plus que le ponga, porque de nada les servirá tener unidad y afinidad con el abanderado que promuevan sino tienen el respaldo de la gente.

Los militantes de izquierda – del Partido de la Revolución Democrática-, se están enfrascando en una disyuntiva por la falta de acuerdos de quien va abanderar o quien los pudiera abanderarlos en las próximas elecciones y eso ha generado que salten a la palestra por lo menos 6 aspirantes a ocupar la candidatura a alcalde de Iguala.

Entre los actores políticos que aparecen en lista son: la diputada local, Silvia Romero Suárez, del grupo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero; Lázaro Mazón Alonso, del grupo MAS; Salomón Beltrán Barrera, de Nueva Mayoría; Rolando Erdosay Salgado, de la UIG y el regidor Mauricio González Razo, del grupo Alternativa Democrática Guerrerense, quien por cierto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, le envía un documento del acuerdo 071/SO/27-09-2017, haciendo saber que los regidores su pueden buscar las candidaturas a alcaldes de sus municipios.

Los aspirantes en lista saben de esa situación y también saben que en la relación de quienes desean ser candidatos no figura el nombre de Óscar Díaz Bello, no porque él no tenga la aceptación de la gente sino porque su líder René Bejarano dejó el PRD para irse con Andrés Manuel López Obrador. Eso ha generado que en estos momentos este desamparado políticamente.

La situación ha generado que no hay quien lo promueva desde las esperas del poder de las izquierdas y eso lo motivo a que volteara nuevamente a buscar a los de la IPG de Ángel Aguirre Rivero y solo obtuvo como respuesta: ponte de acuerdo con la maestra Silvia Romero Suárez.

Esto hace que los escenarios cambien para uno y favorezcan a otros. Lo que si queda claro, que si afianzan la unidad y eligen a un buen candidato a alcalde van a tener muy buenos resultados, sin embargo, si la imposición prevalece volverán a tener la dicha de participar y decir que eran la alternativa del poder y nada más. En fin es un simple punto de vista.