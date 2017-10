No habrá nuevos impuestos en el 2018, asegura Apreza

El titular de Finanzas, Héctor Apreza, dijo que tampoco se incrementarán los ya existentes, pero se diseñará un mecanismo para hacer más efectiva la recaudación en la entidad

Chilpancingo, Gro., Octubre 6.- Tras asegurar que para el 2018 no habrá nuevos impuestos, el titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón indicó que la reconstrucción de los daños generados por los fenómenos naturales registrados en septiembre, jugarán un papel central en la orientación del paquete fiscal 2018 que debe entregarse el próximo 15 de octubre.

Vía telefónica, el titular de Finanzas de la administración estatal, manifestó que de primera instancia se debe tener certeza respecto a la medida en que Guerrero recibirá apoyos por parte del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

También destacó que hace falta saber el tipo de coberturas que tendrá el seguro de desastres naturales que la administración estatal tiene contratado.

En consecuencia, dijo que en Guerrero se está pendiente de la política de reconstrucción que en los próximos días dará a conocer el Gobierno de la República.

Hasta ese momento, dijo que se conocerá la dimensión de las asignaciones de recursos consideradas para Guerrero, que se vio afectado en un primer instante por el huracán “Max” y después por el sismo del 19 de septiembre.

Recordó que Guerrero está en el proceso de elaboración del diagnóstico de daños, mismo que debe ser validado por diferentes instancias, lo que tiene como fecha límite el 20 de octubre, cinco días después del plazo constitucional para presentar el proyecto de presupuesto para el 2018.

Aunque todavía no se tienen proyecciones concretas, dijo que en el caso de Guerrero se tiene claro que una de las prioridades es fortalecer lo relacionado con los ingresos propios.

Aclaró que esta administración no incrementará el monto de los impuestos actuales ni tampoco creará nuevos, pero sí destacó que se diseñará un mecanismo pata hacer más efectivo el cobro de los que ya existen y en donde se registran altos niveles de morosidad.

En ese sentido, indicó que al igual que durante los primeros días de las contingencias naturales, la sociedad debe asumir una actitud solidaria en el cumplimiento de sus obligaciones, para efecto de que el gobierno esté también en condiciones de cumplir con sus responsabilidades.

De lo que se debe tener certeza, dijo, es el hecho de que la contingencia derivada de los sismos y el huracán registrados en septiembre cambió de manera importante las prioridades presupuestales para Guerrero.