Niega Semefo dar información sobre cuerpos y osamentas no identificados

Iguala, Gro., Octubre 6.- Personal del Servicio Medico Forense (Semefo) de Iguala, negó proporcionar información sobre los cuerpos y osamentas no identificados que se encuentran en las instalaciones a familiares de víctimas de desaparición.

Este jueves, integrantes del grupo de búsqueda de fosas clandestinas encabezado por Mario Vergara Hernández, se presentaron en las instalaciones del Semefo para solicitar información a través de un documento que comprenden tres hojas tamaño carta y escrito a mano.

Entre la información requerida es acerca de cuántos cuerpos se encuentran en el Semefo, de estos cuántos son hombres y mujeres, así como sus edades; cuántos pueden ser identificados por sus características físicas, tales como tatuajes, prótesis y perforaciones, entre otras; cuántos cuerpos han llegado al Semefo y que no han sido identificados.

Además de qué estudios les practican para identificar los cuerpos, cuántos han enviado a fosas comunes y bajo qué condiciones; también si han cremado cuerpos sin identificar y pidieron los nombres de los panteones donde hay fosas comunes,

Señalaron que su solicitud de información es para llevar un registro de cuerpos y características de personas desaparecidas, lo cual servirá para que los familiares de víctimas de personas desaparecidas puedan identificar a sus seres queridos no localizados.

Sin embargo, la encargada administrativa del Semefo, Getsemaní Martínez Acosta negó proporcionarles dicha información a los familiares de víctimas de desaparición forzada argumentando que el documento no iba en hojas membretadas, que la información debe solicitarla el Ministerio Publico y que no tenía autorización del director de los Semefos en el estado.

Ante ello, Vergara Hernández que con su negativa de esta funcionaria, violentan sus derechos establecidos en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito y de manera pacífica y respetuosa.

Mario Vergara refirió que harán llegar su solicitud a la Comisión de Derechos Humanos, a los organismos no gubernamentales para que a través de ellos se les haga llegar la información que solicitaron y eviten los trámites burocráticos y se agilice la identificación de sus seres queridos desaparecidos.