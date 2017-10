Declararán independencia de Cataluña el 9 de octubre

Finalmente se despejó la incógnita: el próximo lunes 9 de octubre será el día en el que el pleno del Parlamento catalán analizará los resultados del referendo del pasado domingo y, tal y como anunciaron las propias formaciones separatistas, “se declarará la independencia y el nacimiento de la nueva república independiente de Cataluña”.

La decisión, que era a lo que se habían comprometido los dirigentes catalanes durante la campaña, supondrá elevar aún más la tensión con el Estado español, que anunció más movilización de efectivos policiales y la apertura de diligencias judiciales contra el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, que será juzgado por “sedición” por la Audiencia Nacional española.

El plazo se vencía ayer por la noche, pero dada la complejidad del proceso y las distintas estrategias que hay en la compleja coalición de formaciones independentistas finalmente se decidió convocar al pleno para el próximo 9 de octubre.

Puigdemont vive “fuera de la ley”, acusa el

gobierno español

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de vivir “fuera de la ley”, y ha añadido que la mayoría de los catalanes recibieron como “un bálsamo” el mensaje de anoche del Rey, frente a “tanta incertidumbre y tanto desasosiego”.

Sáenz de Santamaría ha respondido de este modo a Puigdemont, pocos minutos después de que el presidente catalán haya acusado al Rey de haber asumido el discurso y las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, y de ignorar y decepcionar a “millones de catalanes”.

“Cada mensaje del señor Puigdemont es un nuevo desasosiego, una nueva intranquilidad y un viaje a ninguna parte”, ha lamentado la vicepresidenta española, para después poner el acento en que “fuera de la ley no hay democracia; fuera de la ley no hay convivencia; fuera de la ley no ha derechos, y el señor Puigdemont hace mucho tiempo que vive fuera ley, fuera de la realidad y fuera de la cordura”.

Sáenz de Santamaría ha confesado que le producía “sonrojo” que Puigdemont le recordara al Rey sus obligaciones constitucionales cuando, a su entender, la situación ha llegado a la situación actual precisamente porque “él ha olvidado las suyas”.