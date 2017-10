U2 califica como "héroe" a pueblo mexicano tras sismos

Ciudad de México, Octubre 5.- La banda irlandesa U2 calificó al pueblo mexicano como “héroe” tras los dos terremotos que sacudieron al país en septiembre y que dejaron más de 400 muertos.



El cuarteto dublinés inició en la capital mexicana el tramo latinoamericano de su gira conmemorativa “The Joshua Tree”, y resaltó el martes en la noche la fortaleza del país tras los sismos del 7 y del 19 de septiembre.



“He comprobado lo que vi en las noticias. Después del terremoto la gente regaló su trabajo como hermanos y sigue de pie. ¡Gracias por salvar vidas!”, expresó conmovido el cantante Bono ante unas 65 mil personas que abarrotaron el Foro Sol, de acuerdo con cifras de los promotores.



Por ello, U2 anunció que con parte de la taquilla de sus dos conciertos en México financiará refugios de emergencia para unas 2 mil familias damnificadas.



Previamente, el cantante de 57 años recordó una frase del laureado escritor colombiano Gabriel García Márquez para hablar sobre la fortaleza de México. “El espíritu de México nunca se romperá”, lanzó ante el júbilo del público.



El también activista por los derechos humanos comparó al pueblo irlandés con el mexicano.



“Nosotros tenemos espíritus hermanos. Somos viajeros y sobrevivientes, pero sobre todo luchadores”, dijo antes de entonar “Trip Through Your Wires”, “One Tree Hill”, y “Mother of the Disappeared”, ésta última inspirada en las Madres de Plaza de Mayo, organización argentina formada durante la dictadura militar.



Tras algunas estrofas de “Cielito lindo”, los músicos interpretaron “Pride”. Al fondo, una pantalla de casi 60 metros de ancho y 14 de alto, además de más de 11 millones de pixeles proyectó imágenes, mientras U2 cantaba en su regreso a México, tras seis años.



Durante su presentación, el grupo que incluye también al guitarrista The Edge, el bajista Adam Clayton y el baterista Larry Mullen Jr. hizo referencia al muro que pretende construir el presidente estadounidense Donald Trump en la frontera con México a través de diversos poemas de artistas méxico-estadounidenses proyectados en las pantallas.



Con “Ultraviolet”, U2 hizo un homenaje a las mujeres, entre las que destacó a algunas latinoamericanas como la escritora Rosario Castellanos, la pintora Frida Kahlo, las actrices Salma Hayek y María Felix y la periodista Carmen Aristegui.



“Enciendan las luces como uno solo, apaguen las del escenario. ¡Gracias es un momento que nunca olvidaremos!”, expresó emocionado Bono a modo de despedida.



Bajo un cielo que amenazaba lluvia, Bono portaba sus características gafas y vestimenta oscura, provocando gritos y expresiones como “¡Te amo!”, “Bono, ¡hazme un hijo!” o “¡Son unos dioses!”, por parte del público que llenó el lugar el primero de sus dos shows.

Ante tanto halago, U2 recobró energía y la demostró con canciones como “Bullet the blue sky”, “Running to stand still y “In god’s country”.



El público mexicano, conformado por 65 mil personas, se vio dispuesto a celebrar a su lado, además de su visita, las tres décadas del lanzamiento de su quinto disco que lleva el mismo nombre de la gira, The Joshua Tree. Los fans cantaron cada una de principio a fin.

Bono desfiló por el escenario una y otra vez, y detrás, imágenes que daban la impresión de ir sobre un viaje en carretera en blanco y negro, como niños, paisajes, la bandera de Estados Unidos y a ellos mismos en sus diferentes etapas.

“Quiero ver las estrellas”, expresó Bono, ante el júbilo de los asistentes al foro.