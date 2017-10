Presencias y Evocaciones

A la Dra. en E Nohemí Trujillo Romero, en su cumpleaños.

El 3 de octubre del año que corre se cumplieron 436 años del natalicio del ubérrimo autor teatral y singular poeta Juan Ruiz Alarcón y Mendoza, quien naciera según algunos en El Mineral de Taxco. Otros críticos y biógrafos señalan a la Ciudad de México como el lugar de su nacimiento. Descendía de noble familia española por ambas partes entre cuyos antepasados hubo hombres notables en las letras, la política, la milicia y la diplomacia. Fueron sus padres Pedro Ruiz de Alarcón, oriundo de Cuenca (España) y Leonor Mendoza.

En la historia de la literatura mexicana, es considerado el primer hombre que va más allá de nuestras fronteras. Muy joven se marchó a Salamanca, España, donde completó el bachillerato, iniciado en al Universidad de México. Volvió a la patria y aquí se licenció en leyes para después regresar a España con pretensiones de obtener un puesto en las Cortes. En Sevilla ejerció como abogado. En Madrid escribió sus mejores comedias y ahí murió el 4 de agosto de 1639.

Conocedor de España y de sus más preclaros escritores, con profunda cultura clásica, realizó una labor que en nada desmereció de sus contemporáneos y sucesores. Escribió 20 comedias publicadas en dos volúmenes. Se observa en su teatro un afán de moralizar y de dotar a sus personajes de mayor nobleza para que el público, al verlas, se diera cuenta de los inconvenientes de la mentira, la maledicencia y la ingratitud así como las excelencias de las virtudes: generosidad, desinterés, lealtad, etc. Reflejan las comedias el carácter de su autor, hombre irreprochable en su conducta y orgulloso de su nobleza.

Sus manos aristocráticas y su joroba lo hicieron blanco de burlas y humillaciones. Tuvo muchos envidiosos y fue perseguido de mil maneras. La popularidad alcanzada, dicen sus críticos, le concitó rivalidades manifiestas en despiadadas diatribas contra su cuerpo contrahecho. Sobresalieron Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Villegas, Vélez de Guevara, Villamediana, Luis de Góngora y Argote, entre otros, que no aceptaban la manera alarconiana de concebir el teatro. Contra ellos también Alarcón enderezó –aprovechando los diálogos de sus personajes- duras críticas en que contrapone los defectos morales a los físicos. El poeta Luis de Góngora lo satiriza en su Cruzada Literaria: ya de las fiestas reales,/ sastre, y no poetas seas,/ si á octavas como á libreas/ introduces oficiales./ De ajenas plumas te vales:/ corneja desmentirás/ lo que adelante y atrás/ gémina concha tuviste/ galápago siempre fuiste/ y galápago serás.

Don Juan Fernández dice por su parte: Tanto de corcova atrás/ y adelante Alarcón, tienes/ que saber es por demás/ de donde te corco-vienes/ a donde te corco-vas (Referencias: Curiosidades Literarias, Madrid 1907).

El mayor mérito de JR de Alarcón es ser creador de caracteres. Sus comedias son famosas y perfectas. Su obra maestra: “La Verdad Sospechosa” (fue elegida para la ceremonia de inauguración del Palacio Nacional de Bellas Artes). Es una comedia en la que afea la mentira y está desarrollada con habilidad extraordinaria. Otras de sus obras: La prueba de las promesas, Las paredes oyen, Mudarse por mejorarse, El examen de maridos. No hay mal que por bien no venga, Los favores del mundo, etc.

Sus comedias están consideradas como modelos del Siglo de Oro de la literatura española, en ellas encontramos muchos rasgos de nuestra psicología y giros en el lenguaje que denuncian su mexicanismo y su origen criollo.