Frank en su Tinta

EL TODAVÍA senador (desafortunadamente por Guerrero) Armando Ríos Piter acudió este miércoles al Instituto Nacional Electoral, para solicitar su registro como aspirante a candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente. Convocó a los ciudadanos a participar de manera colectiva, haciendo buena política y creando nuevas soluciones, para males sistémicos como la corrupción, la desigualdad y la inseguridad. Detalló que los partidos políticos han decepcionado a la ciudadanía y que no hay motivo para pensar que no lo vuelvan a hacer tras la elección del próximo año……… RÍOS Píter se parece mucho al Frente Ciudadano por México (integrado por PRD, PAN y MC), cuya bandera es, entre otras, el combate a la corrupción, pero resulta que cuando menos dos de los tres dirigentes de los partidos que lo conforman han sido balconeados en actos de corrupción (la perredista Alejandra Barrales y el panista Ricardo Anaya). Ríos Píter despotrica ahora contra los partidos políticos cuando militó en tres de ellos (PRI, PAN y PRD) y gracias a esos partidos fue funcionario y legislador. Es decir, Piter es lo que es, gracias a los partidos políticos, sin embargo, ahora para él no sirven. Podrá argumentar que es otra etapa de su carrera política y que así es la política, pero el pueblo se queda con la sensación de que es un vil chaquetero y que en la elección presidencial solamente le hará el trabajo sucio al PRI, por compromiso con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien fue su compañero de estudios en el ITAM…….. TRES FUNCIONARIOS federales, senadores y el panista Diego Fernández de Ceballos (recientemente nombrado representante del PAN ante el mal llamado Frente Ciudadano por México) deben su impuesto predial en Acapulco. El director de Catastro del puerto, Alfonso Calderón, dio a conocer los adeudos de los influyentes personajes, pero no quiso revelar sus nombres porque “se tienen que guardar las formas, por secrecía, son del gobierno federal, son secretarios de Estado”, dijo. Aunque se le insistió, no dio los nombres, pero los invitó a que se acerquen a pagar su impuesto predial; “algunos ya contestaron, otros se molestaron. Senadores también los hay, uno fue muy accesible, el que más se molestó fue el panista Diego Fernández de Cevallos”. Bien dicen que no paga el que tiene, sino el que quiere…….. COMO CADA año, las calles de Iguala se atiborraron la tarde de este miércoles de ciudadanos que disfrutaron del tradicional Desfile del Día de los Locos, con motivo de la fundación de la ciudad y del Día de San Francisco de Asís. En este contexto, la excelente maestra Nixie Escalera escribió la siguiente joya: “Y soy de Iguala, la del Asta Bandera Monumental y del Glorioso Himno Nacional, la de la Modesta Ayala; lugar donde se comen los mejores tacos, el pozole más rico, los pichones y la iguana; donde se honra a los muertos en una tumba y en una ofrenda, y donde la novia sale a dar su paseo en las calles para despedirse de la soltería. Soy de la ciudad que ha sido marcada y señalada, pero donde vive gente trabajadora y generosa, la que sale a disfrutar una nieve al zócalo, la que cree que el agua de la tamarinda provoca el amor eterno, la misma gente que disfruta su feria y la laguna de Tuxpan; la que dice “pues”, “arajo”, “triki ti triki”. La Iguala de Elena Garro, quien se paseó bajo los 32 tamarindos, y las calles que inspiraron a Félix Núñez. Somos afortunados de vivir en este valle, porque nos han tirado diez veces y nos hemos levantado veinte, porqué estamos hechos de la herencia de un pasado glorioso que nos recuerda todos los días que somos no sólo la Cuna de la Bandera, sino también la Cuna de hombres y mujeres de barro, de águila y de un temple de acero. Hoy es el Día de los Locos, y el día que, según la tradición, la imagen de San Francisco apareció en el centro, pero sobre todo, es el día de nuestra ciudad, esa que nos hace sentir orgullosamente Igualtecos”…….. SIMPLE dato: El domingo 29 de octubre próximo terminará el horario de verano, por lo que debemos retrasar una hora el reloj…….. PUNTO.