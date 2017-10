Averígüelo Vargas

Con recursos provenientes en su mayor parte del Fonden, el Fondo creado para atender y reparar los daños causados por los fenómenos naturales, como los sismos y los huracanes, que están presentes permanentemente en el estado de Guerrero, se realizarán las reconstrucciones y rehabilitación de las casi 270 escuelas que resultaron dañadas por los sismos, de las cuales unas 64 tendrán que ser demolidas, como se comentó ayer, para hacer nuevos edificios de aulas y otros servicios.

El secretario de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, ha estado al pendiente de las inspecciones y la emisión de los dictámenes correspondientes de los edificios escolares en el estado, lo que se ha hecho con todo detalle, porque implica una elevada rsponsabilidad dictaminar que están en buenas condiciones, para que puedan ser ocupados por alumnos y maestros.

El titular de la SEG debe informar al gobernador Héctor Astudillo las condiciones en que se encuentran las escuelas, para que el Ejecutivo a su vez informe al gobierno federal de las condiciones encontradas y de los trabajos que deben realizarse para garantizar que los ocupantes de esos planteles escolares no estarán en peligro, aunque eso es difícil de asegurar en su totalidad.

No hay que olvidar que el estado está en la zona sísmica más activa del país, asentado sobre las placas de Cocos y la Americana, que mantienen una actividades permanente, lo que hace que se produzcan entre ellas presiones derivadas de su movimiento constante, que da lugar a los sismos, cuya intensidad depende de la cantidad de energía que se desprende de la fricción y el choque de las placas terrestres mencionadas.

El hecho de que en septiembre se hayan dado dos sismos que liberaron mucha fuerza, que elevaron los registros a 8.2 y 7.1 grados, no significa, desafortunadamente, que ya no se vayan a dar más movimientos terrestres de ese tipo, porque la actividad en las placas no concluye, sino que está siempre presente y puede causar más sismos de intensidad variable.

La cuestión es que los habitantes de Guerrero debemos acostumbrarnos o ya tendríamos que estar habituados a la idea de que los sismos son cosa de todos los días o casi y que eventualmente pueden presentarse algunos de alta graduación: así, los simulacros deben ser una tarea permannte y cuidar que las alertas sísmicas funcionen bien en todos los lugares donde sean necesarias, porque son las tareas de prevención las que ayudan a reducir el número de víctimas.

LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD SE MANTIENEN EN UN NIVEL MUY ALTO.—Frente a los inevitables e imprevisibles terremostos y huracanes de gran fuerza, Guerrero enfrenta todos los días el problema de la inseguridad y la delincuencia, que no parecen tener límite ni la forma para mantenerla bajo control.

Todos los días se dan entre 5 y 10 asesinatos en Acapulco, Tierra Caliente y la región Centro, aunque en este último caso, tiran los cadáveres en Chilpancingo, porque logra mayor difusión.

Un evento reciente se produjo en Xochipala, del municipio de Eduardo Neri, donde un grupo numeroso, que se desplazaba a bordo de unas 8 camionetas irrumpió en ese poblado, haciendo gala de su fuerza al disparar en muchas ocsiones las armas de grueso calibre que portaban, dejaron dos personas muertas y una patrulla acribillada de la Policía Rural.

El ataque se dio ayer miércoles, al filo de las 9:20 horas, y la respuesta de la policía estatal se hizo presente a las 10:35 horas, tiempo sufuciente para que el grupo agresor desapareciera del lugar y aunque se les rastreó por varios lugares cercanos, no se pudo localizarlos.

Está claro que no hay policía ni militares suficientes para garantizar la seguridad en todo el estado, porque esos grupos se mimetizan y esconden en las poblaciones por donde transitan, de modo que resulta muy difícil dar con su pardero, aunque se haga un esfuerzo importante para localizarlos.

Como en los casos de los terremotos y los huracanes, la delincuencia representa una amenaza real, permanentemente presente, cuyas acciones no se han podido prever, y sólo la colaboración de la gente ayudaría a ubicarlos, pero en su gran mayoría evitan meterese en problemas, además de que la gente necesitada tiende a cubrirlos, por temor o porque son una fuente de ingresos, por las acciones colaterales que desarrollan a su favor, pero, además, la delincuencia se ha extendido casi sin límite, por la elevada impunidad que prevalece.

EL OPORTUNISTA RÍOS PÍTER SE REGISTRA COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA.—El aún senador de la República por Guerrero, Armando Ríos Píter militó en su recorrido político en el PRI, PAN y PRD, los tres principales que actúan en el país y ahora apenas se registró como candidato independiente a la presidencia de la República.

No hay registro alguno que lo señale como un político de resultados, porque nunca ha hecho algo favorable o positivo en favor del estado, que es donde se ha desarrollado mayormente.

Le apuesta al hartazgo que siente buena parte de la sociedad mexicana hacia la política, los partidos y los gobiernos que no han avanzado en la solución y atención de sus problemas y necesidades.

Ha de suponer el autodenominado “Jaguar” que al presentarse como candidato independiente se desliga de esos entes que reciben el repudió social en una parte de la sociedad, pero en realidad él debe reciubir ese repudio porque ya estuvo en todos los partidos, por lo que acumularía ese hartazgo por partida triple.

En realidad, Ríos Poíter no es más que un oportunista, como siempre ha sido, que busca sorprender a la gente, ya que al no haber hecho nada en su desempeño político la gente puede pensar que está limpio, que no se le conocen malas mañas que arrastrar, pero eso es por la falta de trabajo y la ausencia de resutados y de aportaciones sociales.

Es de esperar, por lo tanto, que registre un soberano fracaso que lo lleve a la zona de dónde los políticos fracasados no deben salir, porque sólo busca el lucimiento y el beneficio personal, ya que es un sujeto egoísta, inseguro, improductivo y un farsante total.