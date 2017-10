TERCERA PARTE

Catalunya tiene en vilo al mundo entero. Ni la triste y salvaje matanza de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos ha superado el interés de los acontecimientos de los ocurrido en el 1-0. Está en el consciente internacional, el triunfo de la democracia o la imposición de la monarquía más obsoleta y desprestigiada de los tiempos presentes.

La pregunta se torna tormentosa en su respuesta: ¿Qué va a suceder si la Generalitat y el pueblo mismo el próximo lunes o días después declara la Independencia de Catalunya? ¿Llevará a cabo detenciones masivas, empezando por el presidente Carles Puigdemont? O ¿ante el temor de la condena internacional, reculará en sus intentos hegemónicos?

El diario independiente La Vanguardia, en su edición catalana, nos informa que exactamente a 24 horas después de que el rey Felipe VI pronunciara su discurso amenazador desde el Palacio de la Zarzuela, el president Carles Puigdemont ha hecho lo propio desde el Palau de la Generalitat, al lanzar un mensaje institucional tres días después del referéndum del 1-O y a menos de una semana del pleno del Parlament en el que se podría aprobar la declaración de independencia.

Puigdemont no se ha andado con ambages, se ha dirigido directamente a Felipe VI para mostrar su decepción sobre su discurso de este martes: “Así no, usted ha decepcionado a mucha gente en Catalunya”. “Gente que esperaba de usted una apelación al diálogo y a la concordia”, ha apostillado el president. “El Rey ignora deliberadamente a los millones de catalanes que no piensan como el Gobierno”, ha afeado el presidente de la Generalitat sobre el discurso del jefe de Estado.

Además, Puigdemont ha lamentado que “el Rey no ha tenido el papel moderador que la Constitución le otorga”, justo antes de criticar que con su discurso, el jefe del Estado ha facilitado “las decisiones que el Gobierno se plantea”.

En consecuencia, el presidente de la Generalitat, ha asegurado que los catalanes “Nos tenemos que mantener como un solo pueblo”

Para rematar, el líder del Consell Executiu se ha referido a las manifestaciones que este martes llenaron los ayuntamientos y las plazas de toda Catalunya para protestar contra la represión del Gobierno central al 1-O: “Somos un pueblo unido, que siempre procura hacer las cosas con civismo y paz”. “Ayer se manifestaron personas con banderas de España y estelades compartiendo el rechazo a la violencia y a las cargas injustificables de la policía, no sabéis la admiración que como pueblo recogemos en todo el mundo por esta actitud tan cívica y tan comprometida”, ha añadido. En este sentido, ha insistido en su llamamiento a la unidad: “Nos tenemos que mantener como un solo pueblo”.

Y lo contundente: “No hemos recibido, afirmó, ninguna respuesta positiva por parte del Estado a ninguna de las opciones de mediación que hay sobre la mesa” y estamos de acuerdo, cuando el president señala al Gobierno central de todo lo ha implementado, porque todo le vale para evitar que un pueblo se pueda expresar y decidir”. O lo que es lo mismo, haber implementado el golpe brutal a la expresión democrática.

Por último, se asegura que los pasos de la hoja de ruta ya están determinados: una vez que el recuento del referéndum del 1-O sea definitivo y oficial, se llevará al Parlament y será la Cámara catalana la que proclame la independencia de Catalunya el próximo lunes 9, si así ocurriera, qué sigue. CONTINUARÁ.

