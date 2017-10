Liguilla definida

Arteaga vs. Paguitos FC, Garabatos vs. San Miguel y Plateras Tlachco vs. Preventivas, en cuartos de final

Iguala, Gro., Octubre 5.- El fin de la temporada regular del cuarto torneo de futbol femenil de la Liga Amateur de Iguala ha llegado y el equipo Chevrolet terminó en lo más alto de la clasificación al vencer en la última fecha al cuadro de Garabatos, quedando definidos los encuentros de cuartos de final.

En la última jornada los duelos estuvieron al “rojo vivo”, en donde algunos equipos buscaron acomodarse en la tabla general y fue el conjunto de Chevrolet que terminó en el sitio de honor y con el pase directo a semifinales.

La oncena de Nueva Alianza saboreó las mieles de la victoria y con anotaciones de Viridiana Linzaga, Mariana Castro, Claudia Valles, Fabiola Bahena y Guadalupe Salgado goleó 5-0 al Internacional, que a pesar de los resultados se mantuvo en la pelea dentro de la cancha.

Por su parte, Preventivas sin sudar ganó 1-0 al San Juan que ya no se presentó al terreno de juego; mientras tanto, San Miguel hizo lo necesario para vencer con goles de Esmeralda Abarca y Ana Serrano 2-1 al cuadro de Paguitos FC que descontó por conducto de María Salgado; con el mismo marcador se impuso la oncena de Arteaga a las Plateras Tlachco con anotaciones de Anahí Torres y Betzania Moreno, mientras que por las vencidas descontó Adunas Ávila.

En el juego del orgullo y del máximo puesto del presente torneo, Chevrolet con goles de Arleth Leonides y Elizema Jiménez venció 2-0 al cuadro de Garabatos, que no pudo concretar las que tuvo y al final cargó con la derrota.

CUARTOS DE FINAL DEFINIDOS

Los equipos que avanzaron a los cuartos de final fueron Chevrolet como primer lugar con 49 puntos y con el pase directo a semifinales; Garabatos como segundo con 46 unidades, Deportivo Arteaga en tercero con 40, Plateras Tlachco en cuarto lugar con 32, Preventivas como quinto con 29 puntos, Paguitos FC en sexto sitio con 23 y San Miguel se ubicó en el séptimo escalón con 19 unidades.

Los cuartos de final quedaron de la siguiente manera, Arteaga se medirá a Paguitos FC en el campo uno; Garabatos enfrentará a San Miguel en el campo dos y Plateras Tlachco se verá las caras con Preventivas en el campo tres; todos los encuentros se jugarán en la Unidad Deportiva de Iguala a las 17:00 horas del próximo martes 10 de octubre.

MARIEL SE LLEVA EL TÍTULO DE GOLEO

Por otra parte, en cuanto al goleo individual se refiere, Mariel Román, del equipo Garabatos se quedó el título al sumar 57 anotaciones en su cuenta personal; Arlett Leonides, de Chevrolet finalizó en la segunda posición con 20 tantos; Lesly Lagunas, del Deportivo Arteaga se ubicó en el tercer lugar de la tabla de "romperredes" con 18 "dianas"; seguida de Alexandra Sánchez, también del conjunto de Chevrolet con 16 goles y Patricia Domínguez, de la oncena de Preventivas terminó en la quinta posición con un total de 12 anotaciones.