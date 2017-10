La final las espera

Boston disputará el título de Segunda Femenil tras derrotar 27-14 a Chicas Stars II; su rival será Chicas Stars I que que venció 24-14 a BufalitasII

Iguala, Gro., Octubre 5.- Una vez más en su historia el conjunto de Boston se mete a una final de la categoría de Segunda Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que en su duelo de semifinal se empleó a fondo para derrotar a la quinteta de Chicas Stars II con marcador de 27-14, lo que deja en claro su poder ofensivo cuando se dedicó a atacar a un rival que no tuvo la fórmula para evitar la derrota.

El trabajo defensivo que implementó el conjunto de Boston le redituó con tomar una ventaja que fue clave al dejar en cero a su rival, los tiros de media distancia fueron los mejores argumentos para llevarse la victoria parcial con un 5-0.

En el segundo llamado a la duela Chicas Stars II por más que buscó penetrar siempre se encontró con un sistema defensivo que evitaba que hicieran puntos, mientras que las “verdiblancas” tomaron más fuerza para atacar con todo su poder a su rival que no supo cómo detenerlas en cada embestida y cuando el reloj marcó 20 minutos de partido las cosas se detuvieron en 13-1, lo que comenzaba a definir quién haría maletas para la gran final.

Para el tercer cuarto a las Stars no les quedó de otra que salir a darlo todo para intentar acercarse en el marcador y pese a tener mejoría en su ofensiva, Boston mantuvo el orden para mantener la ventaja que se acrecentó en 20-6.

En la última llamada a la duela fue cuestión de que trascurrieran los minutos para que se consumara la victoria “verdiblanca” y al final de 40 minutos el tablero marcó 27-14, con lo cual disputarán el campeonato ante Chicas Stars I, que se impuso en la otra semifinal 24-14 a Bufalitas II.